Akcja CBA. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zatrzymany. "Będą kolejne zarzuty"

Jarosław Górczyński zatrzymany przez CBA. W poniedziałkowy poranek Prokuratura Krajowa poinformowała o akcji funkcjonariuszy. Decyzję podjął prokurator, w związku z zarzutami korupcyjnymi z marca 2023 r. "Po doprowadzeniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prokurator przedstawi zatrzymanemu kolejne zarzuty" - zdradza biuro prasowe.

Akcja CBA. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zatrzymany

Na razie jedyny komunikat ze strony prokuratury to fakt, że z podejrzanym "trwają czynności". Nie wiadomo też, jakie nowe zarzuty usłyszy zawieszony obecnie prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, że interwencja CBA jest związana z rzekomą łapówką, którą Górczyński miał przyjąć. Służby opublikowały nagranie z procederu, ale samorządowiec mimo to oświadcza o swojej niewinności.

Pierwsze aresztowanie prezydenta odbyło się w marcu br. Górczyński - w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej - usłyszał wtedy pięć zarzutów przyjmowania łapówek na łączną sumę 40 tys. zł. Prokuratura wnioskowała w sądzie o tymczasowy areszt do wyjaśnienia sprawy, ale sąd w Katowicach nie wyraził zgody. Wtedy właśnie, w odpowiedzi na odmowę sądu, CBA opublikowało film.

Górczyński jest zawieszony w swojej funkcji od marca. Sam nie zgadza się na sądowe zawieszenie, a apelacja w tej sprawie będzie procedowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód. Pierwsze posiedzenie wyznaczono na 7 czerwca.

Śmieciowa afera

Przypomnijmy, że zarzuty wobec Górczyńskiego sięgają jeszcze 2018 r. Wtedy prokuratura ze Skarżyska-Kamiennej zarzuciła mu przekroczenie uprawnień przy przetargach śmieciowych z 2016 r. Miał, według prokuratury, zablokować inne, chętne do podpisania umów z miastem, firmy. Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie samorządowca uniewinnił, a jego decyzję podtrzymał Sąd Najwyższy. Bliscy współpracownicy samorządowca podtrzymują, że sprawa ma charakter polityczny, co jeszcze w marcu we wpisie w mediach społecznościowych podnosił sam Górczyński. "Jestem niewinny. Kluczowe znaczenie ma polityczne tło sprawy".

RadioZET.pl/Prokuratra Krajowa