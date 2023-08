Celowa zagrywka prezydenta Dudy? "Tu nie ma przypadku"

Andrzej Duda ogłosił we wtorek 8 sierpnia, że wybory parlamentarne 2023 odbędą się 15 października. Decyzja głowy państwa nie powinna na pierwszy rzut oka wzbudzać zdziwienia, zwłaszcza że sami rządzący zapowiadali, że odpowiada im ten termin.

W sprawie pojawił się jednak zaskakujący splot dwóch wydarzeń. Otóż w czasie ogłaszania terminu wyborów do Sejmu i Senatu premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Były szef MZ stracił stanowisko wskutek afery wokół ujawnienia przez niego wrażliwych danych jednego z lekarzy, który krytykował działania resortu w TVN24. Niedzielski tłumaczył się, że zrobił to w "obronie dobrego imienia ministerstwa", jednak nie ocaliło to go przed dymisją.

Duda celowo wtedy ogłosił termin wyborów. "Nie ma przypadku"

- Rozumiem, że należało przykryć dymisję Niedzielskiego po skandalicznym zachowaniu ministra - oceniła w rozmowie z Wirtualną Polską dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z UW.

- Tu nie ma przypadku. Nie ma zbiegów okoliczności między prezydentem a obozem, z którym wczoraj był na pikniku. Sam opowiadał, że to będzie ogłoszone w okolicach 15 sierpnia - stwierdziła dr Materska-Sosnowska. W ocenie ekspertki PiS wystraszyło się społecznej reakcji na działania Niedzielskiego, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa Polaków.

- Zakładam, że wewnętrzne badania pokazały, że straty wizerunkowe i kolejna niezadowolona grupa społeczna przewyższają zyski - przyznała politolożka. Na marginesie dodała, że nie bez znaczenia pozostawało w tej sytuacji to, że Niedzielski nie jest posłem. Choć sam mówił o planie startowania w wyborach, to – według nieoficjalnych ustaleń – Jarosław Kaczyński miał zdjąć Niedzielskiego z obiecanej mu „jedynki” na liście w Pile.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska