Chaos i krzyki na posiedzeniu komisji w Sejmie. "Może jeszcze mamy wstać na baczność?"

W czwartek na połączonym posiedzeniu w Sejmie dwie komisje miały zapoznać się i przedyskutować informację o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. TK reprezentował sędzia Jarosław Wyrembak, który zaprezentował upoważnienie do reprezentowania TK wystawione przez prezes Trybunału Julię Przyłębską

Gorąco w Sejmie podczas połączonego posiedzenia dwóch komisji

Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO oceniła m.in., że "ma wrażenie niespotykanej ilości nawarstwienia błędów prawnych, widząc to upoważnienie". - Przysyłanie dzisiaj osoby, która nie posiada statusu sędziego TK, aby przedstawiła sprawozdanie z działalności Trybunału, pokazuje, że TK funkcjonuje dziś poza pewnym ustrojem państwa. [...] Nie mamy możliwości zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi od organu do tego upoważnionego, od osoby, która zostałaby prawidłowo do tego upoważniona - powiedziała.

Wniosek formalny o nieprzeprowadzenie dyskusji zgłosił Paweł Śliz z Polski 2050. Posłowie PiS zaprotestowali i nazwali gremium "parodią komisji". - Chcemy wysłuchać informacji, przeprowadzić dyskusję, zadać pytania - oznajmił przewodniczący komisji ustawodawczej Marek Ast z PiS. Po przyjęciu wniosku posła Śliza i wyborze posła sprawozdawcy na debatę, która odbędzie się na sali plenarnej Sejmu, posiedzenie zostało zakończone.

Posłowie Suwerennej Polski krzyczeli na Kamilę Gasiuk-Pihowicz

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski byli oburzeni faktem, że sędzia Wyrembak nie został dopuszczony do debaty. Politycy krzyczeli też do Kamili Gasiuk-Pihowicz, że ta nie jest sądem i nie zamierzają jej słuchać. - Może jeszcze mamy wstać na baczność? Jak na rzecz wysokiego sądu Gasiuk-Pihowicz? - pokrzykiwał poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. - Nie będziecie rządzić wiecznie, jeszcze za to zapłacicie - mówił jego partyjny kolega poseł Mariusz Gosek.

"Przewodnicząca Komisji Niesprawiedliwości i Łamania Praw Człowieka - najpierw wzywa Trybunał Konstytucyjny do wskazania przedstawiciela na posiedzenie, a na posiedzeniu - nie uznaje tego przedstawiciela, i uzurpując sobie prawa wszelkich władz, zaprzecza istnieniu TK" - ocenił na Twitterze/X Paweł Szrot z PiS.

Źródło: Radio ZET/Twitter