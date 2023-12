Chaos w Sejmie, Hołownia nie wytrzymał. "Proszę mi mówić: panie generale"

W środę Sejm zajął się projektem uchwały ws. KRS. W pewnym momencie na mównicy pojawił się poseł PiS Marek Suski i przypomniał, że Szymon Hołownia składał przysięgę, iż "będzie bronił porządku prawnego w Polsce". - Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest zobowiązany przerwać posiedzenie. Polska została poturbowana - orzekł.

"Jestem Jaruzelskim". Hołownia starł się z Suskim

- Zachowuje się pan, jak marszałek Sejmu w PRL - kontynuował Suski, na co Hołownia odpowiedział, że ten może go obrażać dowolnym słowami. - Nie rusza mnie to. Do Jaruzelskiego już mnie pan porównał, czekam, aż porówna mnie pan do Hitlera, mógłby pan? Dziękuję bardzo, proszę mi mówić: panie generale albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce, opuścić mównicę - przekazał marszałek Sejmu.

Marek Suski dalej próbował przekonać izbę, że Hołownia złamał konstytucję. - Dziękuję panu, chętnie wysłucham pana po raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie określenia, które usłyszałem od pana Suskiego, zmieszczą się w moim sercu - podsumował marszałek Sejmu.

Suski wcześniej porównał Tuska do Hitlera

To nie pierwszy raz, kiedy Marek Suski żongluje porównaniami. 12 grudnia w programie "Kwadrans polityczny" porównał nowego premiera Donalda Tuska do Adolfa Hitlera.

- Hitler też doszedł w wyniku demokratycznych wyborów do władzy - orzekł w TVP 1. - Nie za mocne porównanie? - zapytał prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec. - Nie za mocne, bo jak zobaczymy na politykę realizowaną przez obecną koalicję, to można powiedzieć, że to walka o zniszczenie naszej kultury, naszych fundamentów. Budowanie narracji w interesie rozmycia patriotyzmu i przekazania władzy "tam", to polityka niedemokratyczna - ocenił poseł PiS.

Źródło: Radio ZET