Chaos w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wydała oświadczenie

Oświadczenie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w głośniej sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przekazał rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego dr hab. Aleksander Stępkowski. "Bulwersujące, że do takiego porozumienia doszło w sprawie mającej na celu kontrolę legalności postanowienia marszałka Sejmu przez Sąd Najwyższy" - oceniła zachowanie marszałka Sejmu i prezesa Izby Pracy SN Małgorzata Manowska.

Chaos prawny w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Nie milkną echa wokół skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności oraz wygaszenia ich mandatów poselskich w związku z zakazem pełnienia funkcji publicznych. To już kolejne w pierwszych dniach stycznia oświadczenie Małgorzaty Manowskiej powiązanie ze sprawą odwołań dwóch polityków PiS. "Wszelkie wnioski o powierzenie rozpoznania sprawy określonemu składowi SN stanowią niedopuszczalną próbę wpływania na wybór sędziów spełniających określone oczekiwania" - zaznaczyła, podkreślając, że działania Hołowni w tym zakresie są bezprawne.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. Do obu spraw wyznaczono składy sędziowskie i terminy posiedzeń niejawnych na 10 stycznia. W sprawie Wąsika skład sędziowski Izby Pracy złożony jest z sędziów orzekających w SN po 2018 roku. W sprawie Kamińskiego z kolei skład obejmuje sędziów orzekających w tym sądzie jeszcze przed 2018 rokiem.

W czwartek prezes Izby Karnej SN sędzia Zbigniew Kapiński - zastępujący nieobecną I prezes SN - wydał zarządzenie, że właściwą do rozpatrzenia odwołania od wygaszenia mandatu Kamińskiego jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. W czwartek wieczorem prezes Izby Pracy SN sędzia Piotr Prusinowski powiedział zaś: "W mojej ocenie Izba Kontroli Nadzwyczajnej sądem nie jest i nie zamierzam przekazywać jakichkolwiek akt do tej Izby".

O postanowieniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej uchylającym decyzję marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego poinformował w piątek zespół prasowy Sądu Najwyższego. W poniedziałek w sprawie dezaktywacji kart mają spotkać się Andrzej Duda i Szymon Hołownia.

Oświadczenie I Prezes Sądu Najwyższego

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska zarzuciła prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sędziemu Prusinowskiemu lekceważenie jej zarządzenia z 4 stycznia, które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy, stwierdzając właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej do zbadania odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego.

"Działanie takie stanowi istotne naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jest efektem samowoli prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w porozumieniem z marszałkiem Sejmu, organem władzy ustawodawczej. Bulwersujące jest, że do takiego porozumienia doszło w sprawie mającej na celu kontrolę legalności postanowienia marszałka Sejmu przez Sąd Najwyższy" - oceniła.

Wskazała, że marszałek Sejmu przekazał odwołanie Mariusza Kamińskiego do innej izby, niż określa to ustawa i sam odwołujący się, a prezes Izby Pracy takie działania wspierał. "Okoliczności te każą - niestety - postawić pytanie o bezstronność działań prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ mogą u obywateli budzić wątpliwości co do apolityczności Sądu Najwyższego jako organu wymiaru sprawiedliwości" - oceniła.

W jej opinii "nie istnieją żadne podstawy prawne", by przypisywać właściwość do rozpoznania odwołania o wygaszeniu mandatu Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, "poza wolą polityka koalicji rządzącej, jakim jest Marszałek Sejmu".

Źródło: Radio ZET/PAP