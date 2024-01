Chaos w TVP. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

W czwartek Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą mediów publicznych, w tym: TVP, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia. Z orzeczenia dowiadujemy się, że "przepisy Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki rozumiane w ten sposób, że z mocy samej ustawy obejmują także publiczne RTV są niekonstytucyjne".

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisów, na których podstawie Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury, zmienił władze TVP i Polskiego Radia. Przypomnijmy, że później Sienkiewicz rozpoczął procedurę likwidacji spółek.

Wyrok wydał TK w składzie Julia Przyłębska (przewodniczący), Krystyna Pawłowicz (sprawozdawca), Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski oraz Jarosław Wyrembak, jeden z sędziów dublerów. Wnioski o jego wyłączenie złożyli Kancelaria Sejmu i prokurator generalny. We wtorek na rozprawie TK podjął decyzję o jego oddaleniu.

Trybunał Konstytucyjny ws. mediów publicznych. Poznaliśmy orzeczenie

Pierwsza rozprawa odbyła się we wtorek. W czwartek Trybunał Konstytucyjny kontynuował prace uznając ostatecznie, że działania w sprawie mediów publicznych nie są zgodne z konstytucją. Julia Przyłębska powiedziała: - Jednostki publicznej radiofonii i telewizji nie mogą zostać rozwiązane i likwidowane.

W myśl wydanego w czwartek wyroku "wszelkie decyzje wydane ws. publicznej RTV na podstawie przepisu Kodeksu Spółek Handlowych o odwołaniu członka zarządu przez walne zgromadzenie nie wywołują żadnych skutków prawnych". Julia Przyłębska dodała, że "orzeczenie zapadło większością głosów".

TK zdecydował ws. TVP. Jest komentarz ministerstwa

Po ogłoszeniu wyroku TK, w mediach społecznościowych opublikowany został komunikat ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiweicza. "Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wadliwego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania przepisów umożliwiających likwidację spółek akcyjnych oraz przepisów umożliwiających odwołanie lub zawieszenie w czynnościach przez walne zgromadzenie członka zarządu" - czytamy.

"Dzisiejszy (18 stycznia 2024 r.) wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma żadnej doniosłości prawnej. Orzeczenia i uchwała wydane w ostatnich latach przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy, odnoszące się do obecnej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego, w tym całokształtu okoliczności obsadzenia i funkcjonowania tej instytucji, potwierdzają, że nie jest to niezależny i bezstronny sąd konstytucyjny, a jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów (osób powołanych na stanowiska sędziowskie do TK na miejsca już uprzednio obsadzone) nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące" - dodano.

W komunikacie podkreślono też, że w wydaniu orzeczenia "uczestniczył sędzia-dubler Jarosław Wyrembak". "W składzie orzekającym brali ponadto udział Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie PiS brali uczestniczyli w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w 2015 i 2016 roku, co podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie. Składowi przewodniczyła Julia Przyłębska (decydująca o wyborze składu), która została wadliwie powołana do pełnienia funkcji prezesa TK." - podano. Na koniec stwierdzono, że "wadliwe orzeczenie nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji".

Źródło: Radio ZET/Twitter