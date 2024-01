Chaos ws. ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Giertych zadrwił z Dudy

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywają w więzieniach, oczekując na decyzję prokuratora generalnego Adama Bodnara, a następnie prezydenta Andrzeja Dudy ws. ułaskawienia. Zmienne zapowiedzi głowy państwa ironicznie skomentował na Twitterze/X Roman Giertych.

Kamiński i Wąsik będą ułaskawieni? Andrzej Duda zamieszał

- Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to zrobię to - powiedział Andrzej Duda w niedzielnej rozmowie z "Super Expressem", czym wywołał nie lada zamieszanie.

W rozmowie z Onetem szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek zapewnił jednak, że nic się w tej sprawie nie zmieniło. - Prezydent niedawno wszczął procedurę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oparciu o Kodeks postępowania karnego. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej - przekazał.

Giertych wyśmiał zachowanie prezydenta

Zamieszanie, które trwa wokół ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego oraz niedzielne wypowiedzi prezydenta i jego ministra skomentował poseł KO Roman Giertych, który podsumował zmienną retorykę Dudy odnośnie do ważności jego poszczególnych prób ułaskawienia byłych posłów PiS.

"PAD. Niedziela. Ułaskawię. Poniedziałek. Nie ułaskawię. Wtorek. Nie wiem kiedy, ale ułaskawię. Środa. Tak ułaskawię, bo już raz dobrze ułaskawiłem. Czwartek. Nie ułaskawię, bo dobrze ułaskawiłem. Piątek. Ułaskawię, bo źle ułaskawiłem. Sobota. Nie ułaskawię, bo źle ułaskawiłem" - napisał na Twitterze/X.

