Chcą odwołać Bosaka z funkcji wicemarszałka. Do Sejmu wpłynął wniosek

Lewica zawnioskowała o wykluczenie Krzysztofa Bosaka z Prezydium Sejmu. Jest to pokłosie wtorkowego skandalu wywołanego przez Grzegorza Brauna. Wnioskodawcy uważają, że wicemarszałek Bosak umożliwił koledze wygłoszenie w Sejmie wystąpienia propagującego nienawiść i antysemityzm.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie

We wtorek po południu w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę i zgasił świece chanukowe. Na nagraniu widać osoby znajdujące się w pobliżu pokryte proszkiem z gaśnicy, niektórzy wymagali interwencji lekarskiej. Następnie parlamentarzysta tłumaczył się na sali plenarnej, określając Chanukę m.in. jako "szatańską" i mówiąc, że przywraca "normalność". Obrady prowadził wtedy wicemarszałek Krzysztof Bosak.

Marszałek Szymon Hołownia przejął wkrótce prowadzenie obrad i podjął decyzję o wykluczeniu Brauna z udziału w posiedzeniu w związku z uniemożliwieniem prowadzenia prac Sejmu. Poinformował też, że wobec posła zostanie skierowany wniosek do prokuratury w związku z zakłóceniem przez niego obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu.

Lewica chce odwołać wicemarszałka Krzysztofa Bosaka

Posłanka Anna Maria Żukowska od razu po zdarzeniu zapowiedziała, że Lewica będzie wnioskować o wykluczenie z Prezydium Sejmu wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. We wniosku, który wpłynął już do Sejmu, argumentuje się, że po skandalicznym zdarzeniu poseł Konfederacji Grzegorz Braun pojawił się na mównicy sejmowej, a prowadzący obrady wicemarszałek Bosak dopuścił go do głosu.

"Wicemarszałek Krzysztof Bosak umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych rasistowskim, dzikim, plemiennym rasistowskim, talmudycznym kultem oraz satanistycznym triumfalizmem, na który - według posła Brauna - nie ma miejsca w gmachu Sejmu RP" - przypomniano we wniosku.

Niedostateczna reakcja wicemarszałka na te słowa zmusiła marszałka Sejmu Szymona Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad. "Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uniemożliwił posłowi Braunowi — pomimo podejmowanych przez niego prób — dalsze wygłaszanie przez niego antysemickich oświadczeń. Jego reakcja w sposób jakościowy odróżniała się do zachowania Wicemarszalka Bosaka. Następnie Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Brauna z obrad. Same obrady również zostały przerwane" - opisano.

Według wnioskodawców "powyższa sytuacja jednoznacznie pokazuje, że Pan Krzysztof Bosak nie nadaje się do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji jak bycie wicemarszałkiem Sejmu RP".

Źródło: Radio ZET/PAP