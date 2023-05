Choroba Kaczyńskiego jak walki z "Sukcesji". Polityczna gra wokół śmierci Kamilka

8-letni Kamil zmarł po tym, jak został bestialsko skatowany przez swojego ojczyma, o czym bezskutecznie informowały sąd ośrodki pomocy społecznej z miejsca zamieszkania. Rozpoczął się festiwal medialnych oskarżeń. Do biegu o polityczne punkty ruszyła Marianna Schreiber oblepiając infantylnymi naklejkami "odpowiedzialni za śmierć Kamilka" pół Częstochowy. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski z kolei wykorzystuje dyskusję, by wbijać szpilki premierowi Mateusz Morawieckiemu.

Na drugi plan schodzi coś co powinno być teraz najważniejsze. Mało kto z polityków i polityczek, dyskutuje, co zrobić, aby w przyszłości nie dochodziło do tak wielkich dramatów? Są wprawdzie wyjątki, jak choćby posłanka Monika Rosa z PO, zwracająca uwagę na to, że w Polsce nie ma ani jednej ustawy, która koncentrowałaby się na dziecku, a żadne ministerstwo nie zbiera danych o takich drastycznych przypadkach jak śmierć Kamilka. Czy prawo i instytucje odpowiedzialne za ochronę najmłodszych wymagają pilnych zmian czy wielkiej dyskusji o tym, co nie działa?

Kto chce zarobić na śmierci Kamilka? Choroba Kaczyńskiego i początek wojny

- Nie ma jednej instytucji, która by ewidencjonowała tego rodzaju przypadki, co powodowałoby, że system można byłoby zmieniać. Lokalizować problemy i patrzeć, gdzie są takie sytuacje, które stwarzają możliwość cierpienia dzieci - przekonuje Gruca.

W "Wydarzeniu Tygodnia" rozmawiamy o chorobie Jarosława Kaczyńskiego i wpływie jego kondycji zdrowotnej na sytuację wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak pogarszający się stan zdrowia prezesa PiS wpływa na zakusy poszczególnych liderów i partyjną władzę? W tym kontekście zastanawiamy się nad rolą Zbigniewa Ziobry, byłej premier Beaty Szydło, znienawidzonego przez nią Mateusza Morawieckiego czy wzmocnionego współpracą z Amerykanami szefa MON Mariusza Błaszczaka. Jak w tym wyścigu znalazł się prezydent Andrzej Duda, ale też jaką ma pozycję wyjściową, wyjaśnia Gruca po najświeższych ustaleniach z kuluarów sejmowych.

Dziennikarz śledczy RadioZET.pl przekonuje, że na "trupie politycznym" Morawieckiego Zbigniew Ziobro chce zbudować swoją pozycję, już nie delfina, ale nowego prezesa nowej Zjednoczonej Prawicy. Tej, która tak jak PiS, na gruzach AWS, ma wyrosnąć teraz jako twór rządzony przez Ziobrę.

W "Stanie Gry" analizujemy nową strategię Suwerennej Polski (dawnej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro), która nie zamierza odpuścić walki o jak najlepszą pozycję w układzie władzy. Czy dojdzie do porozumienia z Konfederacją? W ostatnim wątku programu ujawniamy kulisy wojny nerwów w Spółkach Skarbu Państwa i nowe aspiracje "ludu pisowskiego", które są pokłosiem kalkulacji przed zbliżającą się kampanią wyborczą. Kiedy wszyscy będziecie zastanawiać się o jakiej seksualnej aferze wspomniał Gruca w rozmowie, śpieszymy z wyjaśnieniem, że szerzej usłyszycie o tym w "Podejrzanych Politykach Ekstra", jeszcze w tym tygodniu.

