"Ciekawe pomysły" Konfederacji? "Chcę usłyszeć twarde NIE od reszty opozycji"

Wybory parlamentarne zaplanowane są na 15 października. Z ostatnich sondaży trudno wysnuć jednoznaczny wniosek na temat tego, kto ostatnie stworzy rząd w nowej kadencji. PiS chciałoby po raz trzeci rządzić samodzielnie, ale to mało prawdopodobne. Opozycji złożonej z KO, Lewicy i Trzeciej Drogi, choć jest ona bliżej większości sejmowej niż rządzący, może zabraknąć kilku głosów.

Dużo wskazuje na to, że kluczowa będzie tu postawa Konfederacji. Politycy tego skrajnie prawicowego ugrupowania zapewniają, że nie chcą wchodzić w koalicję ani z PiS, ani z resztą opozycji. Ze strony tej drugiej pojawiają się jednak wypowiedzi, sugerujące chęć pewnej formy współpracy, nawet w celu odsunięcia PiS od władzy. Przykładowo rzecznik PO Jan Grabiec stwierdził niedawno, że Konfederacja ma "ciekawe niektóre pomysły".

Współpraca z Konfederacją? Dorota Olko: to dla nas jasne, że tego nie będzie

Współpracę z Konfederacja kategorycznie wykluczył współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Podobnie jednoznacznie wyraziła się w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" rzeczniczka prasowa Partii Razem i kandydatka Lewicy do Sejmu Dorota Olko. - Nie wiem, jakie ciekawe pomysły w Konfederacji dostrzega Jan Grabiec. Ciekawe za to, co o tym sądzą jego koleżanki z KO - mówiła.

- To dla nas jasne, że żadnej współpracy z Konfederacją nie będzie, bo to siła niebezpieczna, antykobieca, która chce kobiety wsadzać do więzień za aborcję. To siła nacjonalistyczna, brunatna, nietrawiąca wszelkich mniejszości dyskryminująca osoby LGBT. Tu musi być twarde „nie”.

Gdy kobiety wychodziły na ulice w obronie swoich praw, to myślały, że gorzej być nie może. A Konfederacja to jest coś „gorzej”. A gra toczy się o to, kto przeważy tę szalę – Lewica czy Konfederacja. Wierzę, że mamy tę siłę, by powstrzymać Konfederację. Dlatego chciałabym usłyszeć twarde „nie” od wszystkich sił opozycyjnych, że nie biorą tego pod uwagę - Dorota Olko

Zwróciła uwagę na to, jak "absurdalne" są pomysły Konfederacji, np. proponowanie bonu zdrowotnego. - Czy ci ludzie nie wiedzą, ile kosztuje leczenie w Polsce? Coś takiego proponować albo popierać może tylko ktoś, kto leczył się jedynie na przeziębienie albo grypę - stwierdziła. Jej zdaniem Konfederacja oznacza "demolkę państwa".

Lewica vs. Konfederacja jako nowy duopol? "Nie chciałabym dożyć tych czasów"

Olko odniosła się także to teorii, w myśl której w niedalekiej przyszłość duopol Lewica-Konfederacja może zastąpić funkcjonujący od prawie 20 lat na polskiej scenie politycznej duopol PiS-PO. - Bardzo bym nie chciała dożyć czasów, w których Konfederacja byłaby tak znaczącą siłą. Wierzę, że taka skrajna, nacjonalistyczna prawica osiągnęła już swój sufit poparcia - oceniła rzeczniczka Razem.

Podkreśliła, że "wrażliwość i poglądy lewicowe są rzeczywiście coraz popularniejsze wśród młodych". - My jesteśmy nastawieni na długi marsz i przygotowani na to, by wbijać klin w ten duopol, bo on nie odpowiada na nasze problemy. Jesteśmy w polityce po to, by wprowadzać realne zmiany - oświadczyła.

- Dzięki nam do mainstreamu weszły takie tematy jak śmieciówki, mieszkalnictwo, liberalizacja praw kobiet - wyliczała. Chcemy, żeby była oferta dla ludzi o prospołecznych poglądów, dla ludzi, którzy cenią sobie równość, chcą wolności, państwa dobrobytu, państwa, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i żyć zgodzie ze swoimi wartościami. Państwa, w którym wszyscy się mieszczą - dodała.

Przyznała, że "całe dorosłe życie funkcjonuje w dupolu PiS-PO, między prawicą a trochę mniej prawicą". - To nie jest wybór - skwitowała. Na pytanie, czy w takim razie oś polaryzacyjna faktycznie może wkrótce powstać między Lewicą a Konfederacją, odpowiedziała, że nie chciałaby, żeby "po drugiej stronie lewicy był jakiś silny monolit, żeby ciągle była jakaś polaryzacja". - Chciałabym, żebyśmy mieli różnorodność wyboru - podsumowała.

Polityczka przekonywała również, że lewicowy program mieszkaniowy, zakładającym m.in. budowę w ciągu 4 lata (lata 2025-29) 300 tysięcy lokali na tani wynajem, nie tylko zaspokoi potrzeby mieszkaniowe dużej części Polaków, ale może również w perspektywie czasu doprowadzić do ucywilizowania rynku nieruchomości i obniżenia cen mieszkań.