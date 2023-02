"Cisza legislacyjna" przeszkodą w nowelizacji kodeksu wyborczego. W PiS liczą na Dudę

Przygotowana przez PiS nowelizacja kodeksu wyborczego w przyszły wtorek trafi do Senatu. Oznacza to, że prace nad nią zaczną się już w okresie przedwyborczej “ciszy legislacyjnej”, zgodnie z którą nie można wprowadzać istotnych zmian w prawie wyborczym. Źródła Wirtualnej Polski zbliżone do Pałacu Prezydenckiego sugerują, że Andrzej Duda nie zawetuje ustawy z powodów formalnych, jeśli ta trafi na jego biurko.