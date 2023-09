Cisza wyborcza 2023. Od kiedy i ile trwa? Co to jest? [ZASADY]

Cisza wyborcza to temat, o którym warto wiedzieć przed wyborami parlamentarnymi 2023 w Polsce. Poniżej zebraliśmy szczegółowe informacje o ciszy wyborczej w nadchodzących wyborach, które odbędą się 15 października. Co to jest cisza wyborcza, ile trwa i od kiedy obowiązuje oraz jakie grożą kary za złamanie zasad?