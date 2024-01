Co dalej z TVP? "Radykalne odchudzenie". Część kanałów powinna zniknąć?

Trwają zmiany w mediach publicznych. Pod koniec zeszłego roku minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji spółki TVP, PAP i Polskiego Radia. Była to reakcja na decyzję prezydenta Andrzej Dudy, który zawetował ustawę okołobudżetową. Miały się w niej znaleźć 3 mld złotych na media państwowe.

Wcześniej Sienkiewicz wymienił rady nadzorcze i zarządy wspomnianych mediów na podstawie Kodeksu spółek handlowych. To oraz późniejszy ruch ws. likwidacji spotkał się z ogromnym sprzeciwem ze strony PiS oraz pracowników TVP, którzy wcześniej zajmowali się medialną propagandą po linii poprzedniej partii władzy. Doszło do tego, że politycy PiS prowadzili "okupację" gmachów na Woronicza i na Brackiej (PAP), a działania nowej ekipy nazywali "zamachem stanu".

Zmiany w TVP. Luft: ostatnie 8 lat w mediach to coś, czego cywilizowany świat nie widział

Wydarzenia z ostatnich tygodni w tym sektorze skomentował w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" Krzysztof Luft. Zdaniem byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (a przed laty m.in. rzecznika rządu Jerzego Buzka) nie ma wątpliwości, że to, co działo się w ostatnich latach w TVP, to był przykład wywierania wyłącznie politycznego wpływu oraz "potraktowania mediów państwowych jako propagandowego oręża".

- Przez ostatnie 8 lat pozostawały one w konflikcie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, zwłaszcza z art. 21. Tam jest opisana misja mediów publicznych i zasady, które powinny je obowiązywać: bezstronności, pluralizmu, wyważenia, rzetelności w opisie rzeczywistości. Te reguły były łamane w sposób drastyczny. Co ciekawe, przyznawali to nawet sami rządzący.

Oni uważali, że to dobrze, iż te media są "przechylone bardziej w stronę konserwatywną i prawicową", bo "inne media są tej władzy przeciwne, więc świetnie, że istnieje taka przeciwwaga". [...] Tylko, że oni nie zmienili przepisów ustawy, a jednocześnie przyznawali się, że ich nie przestrzegają i że to dobrze. Przepraszam bardzo, ale to jest przyznanie się do rażącego łamania prawa - Krzysztof Luft

- To było coś, czego cywilizowany świat nie widział, może poza tak dziwnymi przypadkami, jak Węgry. Absolutna patologia - powiedział. Jednocześnie nie zgodził się z postulatem całkowitego pozbawienia polityków możliwości wpływania na rzeczywistość medialną.

przestrzegałbym przed oczekiwaniem, by w ogóle wyłączyć polityków z nadzorowania tego sektora. [...] Ktoś musi w końcu uchwalić prawo, np. taką ustawę medialną. Poza tym, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy uważać, że polityków należałoby wyrzucić z tej dyskusji, a np. producentów nie. Oni przecież też mają swoje interesy - ocenił.

Co dalej z TVP? "Radykalnie odchudzenie"

W inne części rozmowy Luft zdradził także swoje pomysły na reformę i restrukturyzację mediów publicznych. Jednym z jej elementów byłoby "radykalne odchudzenie" telewizji, która - zdaniem b. członka KRRiT - została "rozbudowana do rozmiarów poza rozsądek i potrzeby". - Tam jest w tym momencie chyba z dwadzieścia kanałów, zupełnie nie wiadomo, po co - mówił. Jego zdaniem "media publiczne mają inną misję niż media komercyjne, np. z uwagi na sposób ich finansowania" i "nie powinny z nimi rywalizować".

To jest istota mediów publicznych. Sens wydawania na nich pieniędzy polega na zaproponowaniu odbiorcom takich treści, których - ze względu na biznesowy charakter działalności - nie dostarczą nadawcy komercyjni. Inaczej to nie ma sensu. Po co dawać widzom coś, co i tak mogą otrzymać w telewizjach prywatnych - Krzysztof Luft

Nieprzychylnie wypowiedział się też o kanale satelitarnym TVP Polonia, który w jego ocenie, choć konieczny do utrzymania (z uwagi na zapisy w ustawie o radiofonii i telewizji), wydaje się zbędny. - Ludzie za granicą nie potrzebują osobnego programu w polskiej telewizji, by wiedzieć, co się dzieje w kraju. Mają komputery, internet, dostęp do serwisów informacyjnych czy filmów. Czasy się zmieniły - wyjaśniał. Zaznaczył jednak, że żadna ekipa nie zdecyduje się na likwidację tego kanału "z przyczyn politycznych".

Źródło: Radio ZET