Co się dzieje z Kaczyńskim? Polityk PiS przerywa milczenie. "Nikt mu tego nie powie"

Jarosław Kaczyński nie ma ostatnio dobrej passy. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, prezes PiS spóźnił się na pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, a hymn odśpiewał, stojąc na schodach. Kiedy już zajął ławy sejmowe, wyglądał, jakby spał. Uwadze mediów nie umknęła także wymiana zdań z dziennikarzami, podczas której Kaczyński powiedział, że Tusk "zachował się jak ostatni lump".

- To nie są pierwsze i nie ostatnie słowa prezesa Kaczyńskiego, które ujmują miejscu, w którym się znajdujemy. Zwraca uwagę taka bladość pana prezesa, która świadczyłaby, że nie do końca jest w formie. Plus te cytaty pokazują, że nie wiem, czy prezes Kaczyński jest do końca świadomy swoich słów - ocenił w Radiu ZET w dniu inauguracji nowego Sejmu Adam Gomoła – poseł z Polski 2050.

Kaczyński w złej formie? "Nikt mu nie powie, że źle wygląda"

- Kaczyński nigdy nie był w tak złej formie, jak teraz - mówił w rozmowie z portalem gazeta.pl polityk Prawa i Sprawiedliwości. Działacze nie ukrywają, że do słabszej passy prezesa PiS przyczyniają się wiek, zdrowie oraz porażka w wyborach.

- Jarosław Kaczyński nie miał przez ostatnie osiem lat problemów z dziennikarzami, którzy go napadają z mikrofonami i pytaniami. Zawsze byli ludzie, którzy go odgradzali. Teraz ta osłona znika. Nagle pojawia się nowa rzeczywistość i trzeba się jakoś w niej odnaleźć. Dziennikarze go dopadają, prezes irytuje się, ale odpowiada na pytania. Spirala pytań i rosnącej irytacji prezesa się nakręca - nakreślił przyczyny złej formy Kaczyńskiego rozmówca z PiS.

Polityk z obozu rządzącego zwrócił także uwagę, że gdy prezes PiS argumentował na rzecz Elżbiety Witek, którą partia chciała widzieć na stanowisku wicemarszałka Sejmu, miał przyprószoną marynarkę: - Wiem, że to nieistotne, ale naprawdę ktoś siedzący obok mógł powiedzieć prezesowi, że to źle wygląda i mógł strząsnąć ten "brokat" z barków.

Wygląda jednak na to, że o takich rzeczach się prezesowi PiS nie mówi. - Nikt mu nie powie, że źle wygląda. No bo kto? Terlecki? Grupa starszych facetów ma mu powiedzieć? Jakaś kobieta by się tam przydała - zaznaczył jeden z parlamentarzystów.

Posłów denerwuje także "dworskość" w obozie władzy. - Nikt nawet nie ma odwagi powiedzieć "panie prezesie, zróbmy to inaczej, spokojniej", tylko cały czas idziemy na starcie - wspomniał jeden z polityków.

Jarosław Kaczyński liczył na wygraną w wyborach parlamentarnych, po których mógłby odejść na polityczną emeryturę, np. zostać honorowym prezesem PiS. - Ale okazało się, że przegrał, i to przegrał z Donaldem Tuskiem - podsumował polityk PiS.

Źródło: Radio ZET/gazeta.pl