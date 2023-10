"Będziemy musieli ulec". Wiceszefowa PO mówi, co dalej z kwestią aborcji

W środę Małgorzata Kidawa-Błońska pojawiła się w programie " Gość Radia ZET", prowadzonym przez Bogdana Rymanowskiego. Polityk Platformy Obywatelskiej była pytana m.in. o umowę koalicyjną i kwestię aborcji.

Światopogląd w umowie koalicyjnej? Lider PSL mówi "nie"

Po tym, jak zjednoczona opozycja zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, pojawiła się pierwsza kwestia sporna wśród ugrupowań, mających tworzyć nowy rząd. Mowa o wypowiedzi lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który na antenie Radia ZET powiedział, że "sprawy światopoglądowe nie mogą być elementem umowy koalicyjnej". - Ja na jakiekolwiek wpisywanie w umowę koalicyjną spraw światopoglądowych się nie zgodzę - stwierdził.

Kidawa-Błońska: Jest coś, co obiecaliśmy Polakom

We wtorek do sprawy odniosła się Małgorzata Kidawa-Błońska, która przychyliła się do oceny Kosiniaka-Kamysza i również stwierdziła, że sprawy światopoglądowe nie powinny być wpisane w umowę koalicyjną.

- Ale jest coś takiego, z czym partie szły do wyborów i co obiecywały wyborcom - powiedziała. Wyjaśniła, że chodzi tu o kwestię aborcji, która była głośnym tematem kampanii wyborczej.

Oglądaj

"Boję się bardzo szczegółowych umów koalicyjnych"

Kidawa-Błońska stwierdziła, że "wszyscy będziemy musieli ulec Polakom". - Polacy chcą, żeby ta sprawa była załatwiona. Polki chcą czuć się bezpiecznie, a my musimy to przeprowadzić - komentowała.

- Ja boję się bardzo szczegółowych umów koalicyjnych, ale wiem, że te sprawy trzeba załatwić, wcześniej czy później - powiedziała.