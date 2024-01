Co z mandatami poselskimi, które zostawią Kamiński i Wąsik? RPO wyjaśnia

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem z Szymonem Hołownią, że doszło do wygaśnięcia mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku, z czym powinna być uruchomiona procedura przewidziana w Kodeksie wyborczym dotycząca obsadzenia tych mandatów.

- Natomiast tutaj na przeszkodzie stoją orzeczenia Sądu Najwyższego. Uważam, że należy się przyjrzeć skutkom, jakie wywołały te orzeczenia SN. To jest kwestia do dyskusji - podkreślił Wiącek. Według niego "z punktu widzenia Konstytucji wyrok skazujący sądu karnego powoduje wygaśnięcie mandatu".

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. RPO komentuje

Na pytanie, czy ma jakiekolwiek znaczenie to, co zrobiła Izba Kontroli Nadzwyczajnej wobec Kamińskiego i Wąsika, RPO odparł: - Sąd Najwyższy orzekający w trybie przewidzianym w Kodeksie wyborczym nie ma kompetencji do tego, aby zakwestionować wyrok sądu karnego.

W poniedziałek marszałek Sejmu spotkał się również z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. - To na czym mi zależy to pokój społeczny, ale oparty o reguły identyczne dla wszystkich. Nie może być prywatne prawo i sprawiedliwość tego czy innego ugrupowania - zapewniał marszałek Sejmu przed tymi konsultacjami.

Wąsik i Kamiński prawomocnie skazani

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. W poniedziałek o godz. 13:30 zaplanowane jest spotkanie Dudy z Hołowni ws. dwóch posłów PiS.

Wąsik i Kamiński planują pojawić się w Sejmie podczas najbliższego posiedzenia. Jest ono zaplanowane na środę 10 stycznia.

Źródło: Radio ZET/Onet/PAP