Co zrobi Andrzej Duda? Są przecieki z Pałacu Prezydenckiego

Ostatni wpis prezydenta w mediach społecznościowych pojawił się w niedzielę 15 października o godzinie 14:25. W serwisie X (dawnym Twitterze) Kancelaria Prezydenta zacytowała wypowiedź Andrzeja Dudy z apelem o udział w wyborach. - Bardzo proszę iść gremialnie do głosowania. Jak do tej pory, informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne - mówił prezydent.

- Wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat, więc jest to bardzo istotne. Poza tym wysoka frekwencja pokazuje też, że odpowiedzialnie podchodzimy do sprawy rządzenia naszym krajem, do kwestii naszej przyszłości, a także przyszłości naszych dzieci - dodał.

Prezydent Andrzej Duda o wynikach wyborów parlamentarnych 2023 exit poll dowiedział się w Rzymie. W poniedziałek 16 października wraz z pierwszą damą Agatą Dudą będą uczestniczyć w uroczystościach 45. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II w Watykanie.

Powtórka ze Słowacji w Polsce? Na to liczy otoczenie prezydenta

- Prezydent czeka na oficjalne wyniki. Chociażby mając w pamięci niedawną wpadkę z wynikami exit poll na Słowacji, gdzie miał miejsce błąd o 5,5 pkt proc. Tam pomyłka opierała się o wysoki stopień odmów ankieterom pod lokalami wyborczymi. Z informacji, które do nas docierają, w Polsce również ten stopień odmów mógł być spory - powiedziała w rozmowie z WP osoba z otoczenia Andrzeja Dudy.

Rozmówca wspominał także, że "w I turze wyborów prezydenckich w 2020 roku exit poll podawał, że Andrzej Duda otrzymał 41,8 proc. A PKW podało później 43,7 proc.". Dodatkowo czynnikiem, który może zmienić finalny wynik wyborów, jest wysoka frekwencja.

- Uważam, że trochę się wynik wyborczy PiS zwiększy, a Platformy zmniejszy. Jest bowiem bardzo dużo małych komisji, które zostały utworzone przed wyborami - dodał współpracownik prezydenta.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Co zrobi prezydent Andrzej Duda?

Zgodnie z konstytucją, pierwszym krokiem prezydenta będzie desygnacja premiera, który proponuje skład Rady Ministrów. Zazwyczaj jest to osoba wskazana przez partię, która uzyskała najwięcej mandatów w Sejmie, choć przepisy nie mówią o tym wprost. Rząd musi zostać powołany w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu.

- Pamiętajmy, że pierwsze posiedzenie Sejmu jest za miesiąc i rozpoczyna się głosowaniem nad wyborem marszałka Sejmu. Do tego w pierwszej kolejności będzie potrzebna sejmowa większość. Również na tym posiedzeniu obecny premier rządu składa dymisję, która jest przyjmowana przez prezydenta. A w drugiej kolejności przeprowadza się procedurę tworzenia rządu - mówi w rozmowie z WP osoba z Pałacu Prezydenckiego.

Zdaniem rozmówcy "to pierwsze głosowanie pokaże, czy jest sejmowa większość, czy też nie" i dodaje, że "dzisiaj trochę za wcześnie pytać prezydenta o to, jakiego premiera desygnuje".

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023

Według sondażu exit poll PiS zdobyło 36,8 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

Podział mandatów w Sejmie na podstawie badania exit poll prezentuje się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 200;

Koalicja Obywatelska - 163;

Trzecia Droga - 55;

Lewica - 30;

Konfederacja - 12.

PKW planuje podać oficjalne wyniki wyborów we wtorek. Wciąż czekamy na wyniki late poll, które miały pojawić się około godziny 2 lub 3 w nocy.