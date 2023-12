Co zrobi Duda, gdy rząd Morawieckiego nie uzyska wotum? "Powierzy mu sprawowanie funkcji"

- Jeżeli premier Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, prezydent odbierze jego dymisję i powierzy mu sprawowanie funkcji do czasu zaprzysiężenia nowego premiera. To konieczne, by była zachowana ciągłość władzy – powiedziała PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.