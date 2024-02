CPK na Radzie Gabinetowej. Tusk podał liczby, Duda zaskoczył zachętą

We wtorek po godz. 13 rozpoczęło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Gabinetowej, aby z rządem przedyskutować realizację strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, kwestię energetyki jądrowej oraz modernizację polskiej armii.

Posiedzenie Rady Gabinetowej. Tusk: Jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji

Premier Tusk w oświadczeniu na początku posiedzenia nawiązał do ostatnich wypowiedzi "byłego i być może przyszłego" prezydenta USA Donalda Trumpa, które, jak wskazał, budzą niepokój i napędzają debatę publiczną w Polsce oraz wszystkich stolicach państwach europejskich.

- Nigdy do tej pory nie miałem przekonania, że sytuacja jest tak poważna wokół granic Europy, naszych granic, że niezależnie od różnic poglądów, tego skąd przychodzimy i jak często spieramy się o różne sprawy, kwestia bezpieczeństwa musi stać się narodowym priorytetem, który łączy bez wyjątku wszystkich w Polsce - powiedział Donald Tusk.

Premier dodał, że zdaje sobie sprawę, że "w tej chwili jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji i wiem, że prezydent to wie równie dobrze, jak ja". - Chętnie podzielę się w odpowiednim momencie kompletem inormacji - dodał Donald Tusk.

Tusk o CPK. Podał ogromne liczby

Podczas jawnej części Rady Gabinetowej premier Tusk odniósł się też do kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Na CPK wydano do tej pory 2,7 mld zł. W spółce jest zatrudnionych 750 osób. Wynagrodzenie dla samego zarządu to 11 mln zł. Na promocję i lobbing wobec CPK wydano 27 mln zł. Na część kolejową wydano ok. 500 mln zł, choć nie powstał ani kilometr torów - powiedział.

- Chcę, by w tej inwestycji były fakty i liczby. Bez propagandy i zadęcia - podkreślił premier.

Duda: Najważniejsze są inwestycje

Andrzej Duda z kolei zaznaczył, że w jego ocenie istotne jest to, aby najważniejsze inwestycje w kraju były realizowane. - Te rozwiązania - czy to komunikacyjne, czy to energetyczne, czy gospodarcze, handlowe, jakie są związane z tymi inwestycjami, po prostu uzyskała, aby stały się one elementem fundamentalnym do dalszego rozwoju - powiedział prezydent. Wyraził też przekonanie, że "tak właśnie będzie".

Podkreślił, że wiele z tych projektów zostało poprzedzonych analizami przeprowadzonymi prawie 9 lat temu - w 2014-15 r. Zaznaczył, że wtedy już była dyskutowana kwestia rozwoju branży lotniczej w Polsce i były przeprowadzane ekspertyzy przez bardzo znane firmy doradcze i analityczne, które badały polski rynek lotniczy.

- Więc chciałem, abyśmy dzisiaj o tym rozmawiali, chciałem, żebyście mi państwo powiedzieli, jak to postrzegacie, ale przede wszystkim, jak widzicie dalszą realizację tych inwestycji, poczynając od odpowiedzi na pytanie, czy będziecie je państwo dalej realizowali. Bo to w ogóle ma znaczenie fundamentalne, przez to, jak widzicie dalszy harmonogram realizacji tych dalszych inwestycji, jest pytanie, w jakim stopniu jesteśmy w stanie dotrzymać wcześniej przewidzianych terminów, na ile państwo uważacie, że te terminy są realne - powiedział Duda.

Prezydent zachęca. "Nie wahajcie się"

Andrzej Duda stwierdził też, że jeśli premier i ministrowie dostrzegają nieprawidłowości, które mogą prowadzić do wątpliwości czy nie doszło do jakichś działań sprzecznych z prawem i "być może doszło do przestępstw", to powinni wykorzystać odpowiednie organy państwa.

- Proszę działać i nie wahać się. Proszę składać odpowiednie wnioski do prokuratury, niech odpowiednie podmioty podejmują tutaj działania i badania. Mnie przede wszystkim zależy na tym, żeby to, co jest realizowane - mówił Andrzej Duda.

"Ludzie czekają na inwestycje"

Ocenił też, że te "ludzie czekają na te inwestycje niezależnie od przekonań politycznych" - One są potrzebne Polsce - dodał.

- Być może, że będziemy potrzebowali i będę uważał, że trzeba, żebyśmy mieli kolejne spotkania w tych sprawach. Bo rzeczywiście uważam je w tej chwili za najważniejsze. I tak bym prosił, żebyście państwo do tego podeszli, proszę podejść do tego na spokojnie, na roboczo" - powiedział Duda.

Wyraził też nadzieję, że "wolą nas wszystkich jest to, aby ten rozwój Rzeczypospolitej postępował". - W moim przekonaniu temu mają służyć te inwestycje i wszyscy będziemy robili to z najlepszą wolą i z najlepszą wiedzą - podkreślił prezydent.

Źródło: Radio ZET/PAP