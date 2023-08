Czarne chmury nad Kaczyńskim? "Upadek ostatniej nadziei PiS"

PiS wygrywa, ale nie ma większości, Koalicja Obywatelska zyskuje ponad 3 punkty procentowe, a Konfederacja zalicza spadek aż o 5,3 pkt proc. - takie wyniki pojawiły się najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, który opublikowano we wtorek.

Przypomnijmy: w tym badaniu PiS ma 34,5 proc., Koalicja Obywatelska - 31,2 proc., Trzecia Droga (PSL + Polska 2050) - 9 proc. Konfederacja 7,8 proc., a Lewica 7,1 proc. Z podziału mandatów wynika zaś, że PiS w potencjalnym sojuszu z Konfederacją może liczyć na 224 mandaty, a opozycja na 236.

Wybory 2023. "Upadek ostatniej nadziei PiS"

I choć do zaplanowanych na 15 października wyborów parlamentarnych zostało jeszcze kilka tygodni i do tego czasu pojawi się zapewne sporo sondaży, to temu powyższemu warto poświęcić więcej miejsca. Specjalnie dla WP skomentowali go eksperci - politolog prof. Rafał Chwedoruk z UW i socjolog prof. Jarosław Flis z UJ.

- Strata Konfederacji to kluczowy element. W tej sytuacji partie tworzące pakt senacki przejmują władzę - przyznał Flis. Jego zdaniem kluczowy jest "pierwszy tak duży spadek Konfederacji". - Byłby to upadek ostatniej nadziei PiS-u. Samemu PiS-owi brakuje naprawdę sporo do samodzielnej większości - dodał.

W ujęciu Flisa niższe notowania skrajnie prawicowej formacji wydają się analogiczne do losów innych ugrupowań, które z impetem próbowały wejść na polską scenę polityczną w ostatnich latach. Przypomniał, że Kukiz'15 miał wiosną 2015 roku ok. 19 proc. w sondażach, a jesienią w wyborach otrzymał niecałe 9. Z kolei Wiosna Roberta Biedronia w badaniach z lutego 2019 roku chwaliła się kilkunastoprocentowym poparciem, a w eurowyborach w maju tego samego roku ledwie przekroczyła granicę 6 proc.

"Rząd PiS ma najgorsze notowania od 22 lat"

Na podobne kwestie zwrócił uwagę Chwedoruk. - PiS otrzymało w 2015 r. wynik nieporównywalnie słabszy niż w 2019 r., a mimo to miało zdecydowaną większość. Było to pochodną 16 proc. głosów oddane na partie, które nie weszły do Sejmu, głównie na Lewicę oraz głosów, które Nowoczesna zabrała PO - podkreślił.

PiS musi liczyć na sytuację, w której partie opozycyjne będą odbierać sobie głosy. Musi też liczyć, że Konfederacja zrobi dobry wynik, choć nie kosztem PiS-u oraz, że utrzyma pierwsze miejsce w sondażach, a ktoś mniejszy nie wejdzie prof. Rafał Chwedoruk

Chwedoruk zaznaczył też, że Konfederacja znalazła się "pod ostrzałem" PiS i "stąd wypowiedzi polityków tej partii, że nie chcą wchodzić w koalicje". Spadek notowań formacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka argumentował zaś "przycichnięciem" tematów związanych z relacjami polsko-ukraińskimi, które napędzały Konfederację.

Zdaniem politologa niezdecydowani wyborcy w większości popierają opozycję, "tylko nie wiedzą, na którą z partii zagłosować", ale "na pewno nie popierają PiS". - Rząd PiS ma najgorsze notowania od 22 lat. Ostatnio tak złe notowania miał rząd Jerzego Buzka, też przed wyborami. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale bagaż niechęci, którą PiS zgromadził w ostatnich trzech latach, to solidna kula u nogi - stwierdził.

Największy problem PiS? "Fakt, że ma dużo wrogów"

Co stanowi w tym momencie największy problem PiS? - Fakt, że ma za dużo wrogów, a pomysły polegają na tym, by wrogów mieć jeszcze więcej. Poprzednich wyborów PiS nie wygrywał dzięki trikom, tylko pomimo trików. Teraz rząd przegrywa nie dlatego, że ma słabe triki, ale przez bardzo duży bagaż niechęci. To m.in. piątka dla zwierząt, brak KPO, Polski Ład, reforma sądownictwa, "lex TVN", dwa razy zawetowane "lex Czarnek" - tłumaczył Flis.

- Jest seria niepowodzeń i trzeba by się do tego jakoś odnieść, a podstawowym odruchem PiS-u i jego zwolenników jest mówienie, że "PO jest jeszcze gorsza". PO w 2015 r. też tłumaczyła, że choć robi błędy, to PiS jest jeszcze gorszy i to nie pomogło - kontynuował rozmówca WP.

- PiS jest w tych samych koleinach, łącznie z referendum, które wtedy zafundował prezydent Komorowski [referendum ws. JOW-ów, ogłoszone po I turze w 2015 roku - red.]. Z upojeniem władzą jest jak z upojeniem alkoholem - spada zdolność rozwiązywania problemów, za to wzrasta poczucie świetnego radzenia sobie z nimi - podsumował socjolog.