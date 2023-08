Czarne chmury nad koalicją PSL i Polski 2050? "Przygotowujemy się"

Czarne chmury nad Trzecią Drogą. Sojusz PSL i Polski 2050 notuje coraz słabsze wyniki w sondażach, balansując w granicach 8-10 proc. Z uwagi na podwyższony próg wyborczy dla koalicji (który wynosi 8 proc.) istnieje ryzyko, że po jesiennych wyborach parlamentarnych komitet może nie wprowadzić do Sejmu swoich przedstawicieli.

Coraz częściej pojawiają się głosy, jakoby koalicji miała się rozpaść. Taką możliwość dopuszcza aż jedna trzecia badanych w ostatnim sondażu dla Radia ZET. Z drugiej strony Michał Kobosko - jeden z najważniejszych współpracowników Szymona Hołowni, lidera Polski 2050 - zapewniał, także na antenie Radia ZET, że "nic się nie zmienia" i "dziś obowiązuje scenariusz Trzeciej Drogi".

Trzecia Droga przetrwa? "Decyzja do piątku"

W tej sprawie w rozmowie z Polsat News wypowiedziała się również wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Zapewniała, że jej partia do końca będzie walczyć o koalicję z ludowcami i że są jeszcze szanse na wspólny start pod nazwą Trzecia Droga. Jej zdaniem wszystko zależy jednak od toczących się rozmów, a "kwestia koalicji wyjaśni się do piątku".

Hennig-Kloska zaznaczyła, że Trzecią Drogę poróżniła sprawa dołączenia do koalicji AGROunii. - PSL zwrócił się do nas z takim wnioskiem. My takiej możliwości na tym etapie nie widzimy - powiedziała. Zauważyła, że pomysłów na rozszerzenie Trzeciej Drogi pojawia się więcej, wśród nich jest Porozumienie. - Porozumienie również nie będzie częścią Trzeciej Drogi jako ugrupowanie. Natomiast my z góry powiedzieliśmy, że o poszczególnych osobach możemy rozmawiać - dodała.

Pan Kołodziejczak z AGROunii dostał od nas informację, że nie widzimy możliwości zawiązania koalicji. My nie wiemy, kto tworzy AGROunię. A my idziemy na wojnę. Jak się idzie na front to trzeba znać swoich braci i siostry, żeby nie doprowadzić do tego, że wyjdą z tego Mejzy i Kukizy, które przejdą na drugą stronę i będą podtrzymywać rząd Zjednoczonej Prawicy Paulina Hennig-Kloska

Posłanka podkreśliła jednocześnie, że w tych warunkach formacja podjęła przygotowania do własnego startu. Zleciła m.in. badania opinii, z których wynika, że ma 10 proc. poparcia. Polityczka mówiła też, że przy takim poparciu społecznym również w ramach Trzeciej Drogi Polska 2050 nie pójdzie z "obcej" listy. - Musi być koalicyjny komitet wyborczy w naszej koalicji. Nie wystartujemy z list PSL, tym bardziej że jesteśmy ugrupowaniem o wyższym poparciu społecznym - tłumaczyła.

Dziambor nie wyklucza startu z PSL, Budka "trzyma kciuki" za TD

Przyznała również, że pojawia się nazwisko Artura Dziambora z Wolnościowców. - O ile szanuje pana posła, to jak spojrzymy na kalendarz jego wartości, on jest naprawdę mocno odmienny od naszego - przyznała. Sam Dziambor - do 2022 roku poseł koła Konfederacji - o sprawę swojego startu w wyborach był pytany w środę rano w Polskim Radiu 24.

- Nie wykluczam startu z listy PSL, tak samo nie wykluczam innego startu, Rzeczywiście mogę wykluczyć start z Konfederacji - powiedział. Zaznaczył, że nie ma jednak konkretnej propozycji startu z ludowcami. Zwrócił też uwagę przekaz polityków Trzeciej Drogi jest sprzeczny, bo od współpracy z nim odżegnują się politycy Polski 2050.

Na temat sytuacji w Trzeciej Drodze wypowiedział się także Borys Budka. - Trzymam kciuki za PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni, bo wybrali swoją Trzecią Drogę. Nie wyobrażam sobie, by po kilku miesiącach mogło dojść do rozpadu tej koalicji, to byłoby bardzo nieodpowiedzialne, groziłoby możliwością utraty głosów wyborców opozycyjnych - stwierdził w rozmowie z Radiem ZET szef klubu KO.

