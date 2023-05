Czarnek awanturował się w Sejmie. "Coś pani przeczytam". Witek przerwała obrady

Awantura na posiedzeniu Sejmu w środę zaczęła się od wniosku o włączenie do porządku obrad projektu podwyższającego 500 plus już od czerwca. - Mówimy sprawdzam, bo oszukujecie ludzi - argumentowała Marzena Okła-Drewnowicz z PO. Waloryzację świadczenia od 1 stycznia 2024 r. nazwała "szantażem politycznym": "Damy wam, jak na nas zagłosujecie".

Zareagował na to minister edukacji. - Przeczytam pani coś. Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Wy w waszych czasach fałszowaliście faktury, wasi mężowie byli skazywani za to na karę więzienia, wyście te pieniądze kradli. My dajemy dzieciom - krzyczał Przemysław Czarnek.

Awantura w Sejmie z udziałem Czarnka

Posłanka PO nie pozostała dłużna. - Jak panu nie wstyd? Będę broniła każdej kobiety, również Marty Kaczyńskiej. Czy ona też ma odpowiadać za grzechy swojego męża? Tego chcecie? Jesteście damskimi bokserami - grzmiała.

Emocje sięgnęły takiego poziomu, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach. Po kilku minutach wznowiono posiedzenie.

