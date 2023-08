Czarnek broni Oskara z PiS. Zapowiada "ostre" wystąpienie

We wtorek portal Interia.pl poinformował, że Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec Oskara Szafarowicza, młodego działacza PiS. Jego ostry język w mediach społecznościowych miał zaniepokoić uczelnię. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej pytany był o swój wpis na Twitterze, w którym napisał m.in., że komisja dyscyplinarna uczelni nie jest od tego, by angażować się politycznie po jakiejkolwiek stronie.

- Planuję ująć się za wolnością słowa w Polsce. Polska jest krajem demokratycznym, praworządnym, z wolnymi mediami, które mogą przychodzić na konferencję, zapytać, o co chcą ludzi z rządu. Tak nie ma w Niemczech czy Francji, tam się ukrywa pewne fakty np. o gwałtach na kobietach, o incydentach z migrantami. Nie wolno tego krytykować, tego multikulti, bo można za to dostać karę - powiedział minister.

Czarnek broni Szafarowicz. "Totalitarne metody uczelni"

Zdaniem Czarnka "jeśli na Uniwersytecie Warszawskim student, nie będąc studentem w tym czasie, tylko po prostu na swoim Twitterze, wypowiada się w bieżących sprawach i zajmuje się tym komisja dyscyplinarna, to jest działanie totalitarne". - Ja się nie zgadzam na totalitaryzm na uczelniach finansowanych z budżetu państwa - podkreślił szef MEiN.

Czarnek poinformował, że w "bardzo ostrym wystąpieniu do pana rektora" napisze: "nie dla totalitarnego działania i politycznego działania lewackich komisji dyscyplinarnych". Zdaniem ministra, nawet jeśli "to lewackie działanie niewielkiej części społeczności Uniwersytetu Warszawskiego", to nie ma na nie zgody. - Pakiet wolności akademickiej wprowadza przestrzeń wolności akademickiej - dodał.

W ocenie szefa MEiN, "jeśli pan Szafarowicz kogokolwiek obraził lub skrzywdził, od tego jest sąd, żeby go tam postawić i dochodzić swoich racji ewentualnie". - Nie od tego jest komisja dyscyplinarna na uczelni, bo w ten sposób zlikwidujemy wolność słowa, wolność przekonań, prawo do głoszenia swoich przekonań światopoglądowych w przestrzeni publicznej. Nie od tego jest uniwersytet, żeby niszczył nam wolność, tylko żeby ją poszerzał - podkreślił Czarnek.

Oskar Szafarowicz robi karierę w PiS

Minister edukacji i nauki, odnosząc się do tych informacji o postępowaniu na uczelni przeciwko Szafarowiczowi, zaprosił działacza PiS na spotkanie, na którym zostanie omówione wystąpienie ministra do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w tej sprawie.

22-letni Oskar Szafarowicz rozpoczął swoją działalność polityczną od kanału na TikToku Okiem Młodych, na którym publikował prorządowe treści. Jego wypowiedzi, które praktycznie pokrywały się z agendą PiS, zwróciły uwagę opinii publicznej i polityków partii rządzącej.

Działacz Forum Młodych PiS atakował m.in. społeczność LGBT+, opozycję oraz powielał informacje na temat sprawy molestowania nieletnich przez byłego działacza PO, ujawniając przy tym informację o jednej z ofiar.

W połowie sierpnia pojawiły się spekulacje, że Szafarowicz może wystartować w wyborach parlamentarnych z list PiS. W kwietniu pojawiły się medialne informacje, że działacz otrzymał pracę w kontrolowanym przez państwo banku PKO.

PAP - Olga Łozińska, Iga Leszczyńska