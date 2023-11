Czarnek komentuje brutalną bójkę uczniów. "Nasza młodzież to dobrze wychowani ludzie"

Przemysław Czarnek skomentował w "Gościu Radia ZET" informacje z Kluczborka, gdzie doszło do bulwersującej bójki pomiędzy uczniami. 18-latek zwabił o cztery lata młodszego ucznia na plac niedaleko szkoły, a potem na oczach kolegów, zachęcających go do agresji, zaczął bić ofiarę. Nagranie z brutalnej bójki uczniowie przesyłali sobie wiralowo.

- Bójka nie była na terenie szkoły, jak rozumiem. Na terenie szkoły jest bezpiecznie. Poza szkołą za uczniów odpowiadają rodzice. Ci, którzy nie reagują – są współwinni - powiedział minister edukacji na antenie Radia ZET. Dodał: - Widzimy od czasu do czasu takie zachowania młodych ludzi na ulicach miast, ale to już jest problem wychowania przez rodziców, dziadków i reakcji tych, którzy powinni zwracać uwagę.

Przemysław Czanek skomentował bójkę w Kluczborku. "W szkole jest bezpiecznie"

W ocenie Czarnka "funkcję wychowawczą spełniają rodzice". - Szkoła spełnia funkcję wychowawczą pomocniczą. Dyrektorzy i nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły. I tam jest bezpiecznie - skomentował.

Minister zapewniał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim: - Dysponujemy statystykami policji i przestępczości wśród osób młodocianych. Na przestrzeni 2 wcześniejszych lat spadały. Zdaniem Czarnka "nasza młodzież i uczniowie to dobrze wychowani ludzie przez swoich rodziców, w dobrych rodzinach i dobrych szkołach".

W sondzie towarzyszącej wtorkowej rozmowie Przemysława Czarnka z Bogdanem Rymanowskim aż 83 proc. internautów odpowiedziało, że w polskiej szkole nie jest bezpiecznie. Tylko 17 proc. odpowiedziało inaczej.

Źródło: Radio ZET