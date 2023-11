Czarnek mówi o wiecznym prezesie Kaczyńskim. "Daj mu Boże"

Przemysław Czarnek przekazał, że nie ma ambicji kandydować na szefa PiS, kiedy Jarosław Kaczyński przejdzie na emeryturę. Minister opowiedział, jak istotnym spoiwem partii jest jej prezes.

Czarnek zabrał głos ws. Kaczyńskiego

Bogdan Rymanowski pytał Przemysława Czarnka, czy będzie kandydował na szefa PiS, czy jednak nie ma takich ambicji. Minister zadeklarował, że ani nie będzie ubiegał się o fotel prezesa partii, ani nie będzie kandydował na prezydenta RP z ramienia PiS.

- A uważa pan, że bez Jarosława Kaczyńskiego PiS się rozpadnie? - dopytywał prowadzący. - Jarosław Kaczyński jest gwarancją funkcjonowania PiS jako najpoważniejszej siły politycznej w Polsce i daj mu Boże zdrowie do 100 lat albo i dłużej - odpowiedział bez wahania Przemysław Czarnek. Na pytanie, czy Kaczyński powinien do końca życia być prezesem partii, szef resortu edukacji i nauki odpowiedział twierdząco.

Prezes PiS wybiera się na emeryturę

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości od stycznia 2003 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku swojego brata, Lecha. Lider partii rządzącej przyznał w 2021 roku, że ostatni raz staje na czele ugrupowania. Podczas VI Kongresu PiS za kolejnym wyborem Kaczyńskiego opowiedziało się 1245 delegatów, 18 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu. Kadencja Kaczyńskiego zakończy się już w 2024 roku.

- Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - zapewnił Jarosław Kaczyński w listopadowej rozmowie z PAP. Jako jego najprawdopodobniejszych następców wymienia się: premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudę, ministra obrony Mariusza Błaszczaka czy byłą premierkę Beatę Szydło.

Źródło: Radio ZET/PAP