Czarnek ogłosił zbiórkę dla Wąsika i Kamińskiego. "Dzieci płaczą, żony się modlą na różańcach"

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński od wtorkowego wieczora rozpoczęli odbywanie kary więzienia po prawomocnym skazaniu za tzw. aferę gruntową w 2007 roku. Politycy PiS 9 grudnia zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdy w swojej siedzibie nie było Andrzeja Dudy.

Przemysław Czarnek w "Gościu Radia ZET" bardzo krytycznie odniósł się do działań służb w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Co więcej - zapowiedział działania jego ugrupowania na rzecz osadzonych. - Rozpoczynamy dziś (środa 10 stycznia - red.) zbiórkę środków finansowych na rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika. To nasi przyjaciele. Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dziś płaczą, żony się modlą na różańcach o ludzi, którzy zostali bezprawnie osadzeni w areszcie - komentował.

Przemysław Czarnek: uruchamiamy zbiórkę dla rodzin Wąsika i Kamińskiego

Dodał: - W XXI wieku, w III RP, przy pogwałceniu wszelkich zasad konstytucyjnych na pewno będzie pomoc dla ich rodzin. Po chwili mówił, że na protest organizowany przez PiS w czwartek w Warszawie "jedzie dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi".

Zgodnie z oświadczeniami majątkowymi, które Wąsik i Kamiński złożyli na początku X kadencji Sejmu, nie mogą narzekać na brak pieniędzy. Były minister spraw wewnętrznych zadeklarował co najmniej 50 tys. zł oszczędności, mieszkanie o wartości ok. 450 tys. zł, a z tytułu zatrudnienia w kancelarii premiera jako ministra otrzymał ponad 247 tys. zł.

Z kolei Maciej Wąsik napisał o 40 tys. zł oszczędności, trzy różnie nieruchomości o łącznej wartości ponad 1,2 mln zł, dwa samochody, kredyty oraz ponad 135 tys. zł przychodu z KRPM z tytułu wynagrodzenia.

Źródło: Radio ZET