Czarnek ostro o "Zielonej granicy" Agnieszki Holland. Mówił o Buczy w Chełmie

Przemysław Czarnek dołączył do grona ostrych krytyków nowego filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona granica". Minister odpowiedzialny za polską oświatę i edukację nie zostawił na produkcji suchej nitki, choć nie wiadomo, czy w ogóle film ten oglądał.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni pani Holland za ten film, bardzo dobrze że on się pojawia teraz w kinach, bo jest to kolejna faza plucia na polski mundur, plucia na polskie służby, plucia na polskie wojsko i wszystkich, którzy strzegą 24 godziny na dobę, z narażeniem swojego życia i zdrowia granicy RP, po to by w Chełmie nie było Buczy - mówił w wpolsce.pl.

Czarnek ostro o "Zielonej granicy". "Plucie na polski mundur"

- Po to by w Rzeszowie, Lublinie czy Warszawie nie było Marsylii, podpalanych samochodów. Po to, by gwałtów na Polkach nie było tyle co we Francji czy Belgii - tłumaczył szef MEiN.

Dodał, że "ci ludzie z narażeniem własnego zdrowia i życia strzegą bezpieczeństwa Polek i Polaków, po to, żeby w Polsce nie było piekła kobiet, które chcą serwować ci, którzy chcieliby przepuścić wszystkich nielegalnych migrantów przez granicę".

- Bardzo dziękuję pani Holland, że ten film puszcza teraz, bo odsłania po raz kolejny to, jakie nastawienia ma tamta strona reprezentowana przez "Gazetę Wyborczą" do polskich służb, wojska i munduru - stwierdził Czarnek.

Film Agnieszki Holland film miał swoją premierę 5 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji i został uhonorowany nagrodą specjalną jury festiwalowego. Ma wejść do kin w Polsce 22 września.