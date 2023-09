Czarnek puszcza oko do wyborców Konfederacji. "Nie powinni marnować głosu"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Część sondaży pokazuje, że możliwe będzie utworzenie rządu PiS i Konfederacji. Choć politycy tej drugiej formacji - jak np. Przemysław Wipler w ostatnim odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" - zaprzeczają, jakoby chcieli wchodzić w sojusz z partią rządzącą, takie spekulacje nie ustają.

Czarnek: nie warto marnować głosu na Konfederację

W temacie m.in. Konfederacji wypowiedział się również Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki był gościem w poniedziałkowym programie w TV Republika. W pewnym momencie zwrócił się do "wszystkich przyjaciół, którym jest miła ojczyzna katolicka, chrześcijańska, wartości cywilizacji łacińskiej, walka o rodzinę, o małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, o przyszłość naszych dzieci, o zakaz deprawacji polskich dzieci, seksualizacji polskich dzieci".

Stwierdził też, że "takich przyjaciół mamy mnóstwo spośród wyborców Konfederacji". - Nie warto głosować na Konfederację, bo oni rzeczywiście gotowi są nawet dopuścić Tuska do władzy tylko po to, żeby mieć nadzieję na to, że zlikwidują, zniszczą w przyszłości PiS. PiS-u nie zniszczą, ale Tuska do władzy niestety przy niezbyt sprzyjających okolicznościach mogą dopuścić - ostrzegał szef MEiN.

- Każdy, kto ma na sercu dobro ojczyzny, która jest ojczyzną wartości chrześcijańskich, związanych z cywilizacją łacińską, a takich osób jest mnóstwo wśród wyborców Konfederacji, nie powinien marnować swojego głosu na Konfederację, tylko od razu głosować na PiS. My program Konfederacji, właśnie ten światopoglądowy, realizujemy w 100 proc. - przekonywał Czarnek.