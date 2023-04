Przemysław Czarnek po raz kolejny bezskutecznie odsuwany ze stanowiska. Opozycja próbowała w środę przegłosować wniosek o wotum nieufności wobec min. edukacji podpisany przez 122 posłów. Samo posiedzenie rozpoczęło się od.... wniosku formalnego o przerwanie obrad ze względu na brak Czarnka na sali. - Jego nieobecność jest obraźliwa. Blisko 70 procent Polek i Polaków domaga się odwołania - grzmiała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica).

Krystyna Szumilas (PO) zwróciła uwagę, że wniosek o wotum nieufności został złożony kilka tygodni temu, w związku z czym Czarnek miał czas na przygotowanie się do debaty ze swoimi politycznymi oponentami. - To tchórzostwo i uciekanie - opiniowała. Wniosek o przerwę został poddany głosowaniu - i odrzucony.

Czarnek do odwołania. Nawet nie zjawił się na komisji

- Posłowie PiS nie mają honoru, nie zależy im, żeby Czarnek stanął dziś przed społeczeństwem - komentowała brak zgody na przerwę aż do pojawienia się Czarnka posłanka Szumilas (PO), wymieniając przy tym część zarzutów formułowanych pod adresem Czarnka przez opozycję:

afera willa plus (40 mln złotych, 42 organizacje nagrodzone w konkursie MEiN

Lex Czarnek

HiT Roszkowskiego,

wzmacnianie pozycji kuratora w prawie oświatowym

Katarzyna Lubnauer dodawała: "na wojnie ideologicznej, którą (Czarnek - red.) wprowadza do polskich szkół chce zrobić karierę. Chce sformatować ucznia tak, by był wymarzonym, przyszłym wyborcą PiS-u - opiniowała.

PiS odpowiada. Literówki we wniosku i dłuższa przerwa

Tomasz Zieliński (PiS) broniąc Czarnka zwracał uwagę na błędy w zbiorczym wniosku opozycji: m.in. skrót KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski) został rozszyfrowany jako Katolicki Uniwersytet Lubuski. - Nie wspomnę o literówkach, przecinkach. Wstyd, proszę państwa. Możecie to (wniosek - red.) wycofać i to będzie najlepsze, co możecie zrobić, pomyliliście nawet rok szkolny - mówił.

Poseł Paweł Borys (PO) zauważył, że dyskusja o odwołaniu Czarnka bez jego obecności to w istocie "głosy w puszczy" i złożył wniosek o odroczenie posiedzenia komisji do pojawienia się min. edukacji. - I co, i co? - dopytywała przewodnicząca komisji Miroslawa Stachowiak-Różecka (PiS). Posłowie przez dłuższą chwilę nie mogli porozumieć się ws. wniosku o przerwę, poseł Borys grzmiał, że powinien być, zgodnie z regulaminem Sejmu, natychmiast poddany pod głosowanie.

- Rozumiem, że brakuje Wam posłów, bo są gdzieś na obiedzie, ale przejdźmy do głosowania. To jest wpływanie na wyniki głosowania, przesuwacie przerwę, żeby Wasi posłowie przyszli nie wiadomo skąd - zarzucał. Do głosowania nad odroczeniem komisji ostatecznie doszło - a wniosek nie zyskał większości.

Artur Dziambor (Konfederacja) zabrał głos jako kolejny i opiniował, że Czarnek jest wrogiem wszelkim zmianom w edukacji, zabija inicjatywę rodziców, a funkcję ministra edukacji otrzymał "w ramach nagrody pocieszenia", bo nie mógł być ministrem sprawiedliwości. - I teraz musi cierpieć, a razem z nim polskie szkoły - dodał.

"Może Pan już pozywać". Afera przy odwołaniu Czarnka

Przy okazji odwoływania Czarnka do kłótni doszło między posłem Borysem (KO) i Dolatą (PiS). Ten drugi w odpowiedzi na zarzuty dot. sprawy syna posłanki Magdaleny Filiks odparł, że to w istocie poseł Borys upublicznił dane dziecka posłanki. Na to polityk KO odpowiedział, że go pozwie, bo dane ofiar nielegalnie ujawniło Radio Szczecin i TVP, a następnie radny Dariusz Matecki. - Matecki użył tych danych 29 grudnia, ja dzień później, 30 grudnia. Pozwę Pana do sądu za pomówienie - grzmiał. - Już Pan może pozywać - odpowiedział Dolata.

Ostatecznie wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka upadł. Za głosowało 19 i tyle samo przeciwko. Nikt się nie wstrzymał. We wniosku opozycji politycy PiS naliczyli "38 błędów". Cały dokument dostępny jest na stronie sejmowej TUTAJ.

