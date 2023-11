Czarnek skreślony przez Morawieckiego? "Nie dostałem propozycji"

We wtorek 21 listopada w programie " Gość Radia ZET" Bogdan Rymanowski rozmawiał z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem. Na antenie panowie poruszyli m.in. temat - jak wielu twierdzi - straceńczej misji Mateusza Morawieckiego, desygnowanego przez Andrzeja Dudę do utworzenia nowego rządu.

Czarnek poza rządem Morawieckiego? "Nie dostałem propozycji"

Pytany o to, kiedy Mateusz Morawiecki przedstawi skład nowego rządu, Przemysław Czarnek odpowiedział: - Najpóźniej do 27 listopada, zgodnie z przepisem artykuły 154. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie polityk PiS dodał, że nie ma informacji, jakoby miało do tego dojść wcześniej.

Chwilę później Czarnek powiedział, że - jak do tej pory - Mateusz Morawiecki nie złożył mu propozycji wejścia do nowego rządu. - Jeśli pan premier będzie tego zdania, że mam kontynuować swoją misję, to będę ją kontynuował - dodał Przemysław Czarnek.

Morawiecki ma "10 proc. szans na wotum zaufania"

Odpowiadając na pytanie Bogdana Rymanowskiego o to, czy uważa, że Mateusz Morawiecki ponownie powierzy mu stanowisko ministra edukacji, Przemysła Czarnek stwierdził: - Nie wiem. Nie znam koncepcji pana premiera na nowy rząd. Wiadomo, że musi on być podkoalicyjny, więc każda decyzja premiera będzie tutaj dobra.

- Musi to być rząd, który będzie pokazywał wolę pana premiera do zjednania sobie przynajmniej części posłów z poszczególnych ugrupowań, którzy będą opowiadać się za "dekalogiem polskich spraw" i będą w "koalicji polskich spraw". To jest zupełnie oczywiste - kontynuował.

Prowadzący pytał też Czarnka o to, jakie jego zdaniem są szanse Mateusza Morawieckiego na utworzenie nowego rządu. - Ja mówiłem, że stworzy go na 100 proc. Natomiast uzyskanie wotum zaufania w tym Sejmie będzie ekstremalnie trudne - powiedział. Ocenił, że szanse na to wynoszą 10 proc.

Źródło: Radio ZET