Czarnek uderza w Ukrainę ws. rzezi wołyńskiej. "Niech przestaną fałszować historię"

11 lipca w Polsce obchodzony jest dzień pamięci ofiar rzezi wołyńskiej z lat 1943-44. W masowych mordach ukraińskich nacjonalistów głównie na polskiej ludności zginęło ponad 50-60 tys. osób. O 80. rocznicy zbrodni mówił w rozmowie z PAP minister edukacji i nauki.

Zapytany o to, jakich gestów wymaga od Ukrainy w rocznicę ludobójstwa wołyńskiego, odpowiedział, że to nie przeprosiny są tym, czego oczekuje najbardziej. - Pierwsze, czego bym oczekiwał od Ukrainy, to nie przeprosin, a tego by przestali fałszować historię, i pozwolili ekshumować szczątki osób, które przez 80 lat spoczywają pod żytem, pod pszenicą, spoczywają niegodnie - zaznaczył Przemysław Czarnek. Dodano: - Przez lata te pola orano razem ze szczątkami ofiar.

80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Czarnek krytykuje Ukrainę

Jak stwierdził, Ukraińcy nie chcą zaakceptować tego, co zrobili ich przodkowie. - To była zbrodnia makabryczna, bestialstwo trudne do spotkania w całej historii ludzkości. W bestialski sposób wymordowano 100 tys. osób (liczba ofiar rzezi pozostaje przedmiotem sporów historycznych - red.) - podkreślił Czarnek.

Mówił również, że "ta zbrodnia miała być tak ohydna i tak potworna, żeby przez następne dziesięć pokoleń żaden Polak nie mógł pomyśleć o Wołyniu". Zaznaczył także, że Polska daje możliwość, by Ukraińcy czcili groby swoich rodaków w Polsce, ale Polacy nie mają tej możliwości na Ukrainie.

- Dlaczego Ukraińcy mogą spokojnie przyjeżdżać do Sahrynia i składać kwiaty pod pomnikiem, a my musimy składać kwiaty w szczerym polu? - pytał Czarnek. Polityk przypomniał, że w Chełmie ma powstać Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- To, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich od 24 lutego (2022 r. - red.) to jest nowe otwarcie"- stwierdził Czarnek. Zdaniem ministra konieczne jest jednak podjęcie decyzji o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej. - Pozwólcie nam godnie pochować Polaków i czcić ich pamięć - zaapelował.

Rzeź wołyńska. 80 lat od zbrodni ukraińskich nacjonalistów

80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 roku, UPA dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. "Krwawa niedziela" jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945.

W odwecie za pogrom Polaków zginęło 2-3 tys. Ukraińców. Rzeź wołyńska odbyła się za przyzwoleniem niemieckich okupantów i części ukraińskiej ludności.

Sprawcami ludobójstwa na Wołyniu byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - B (frakcja Bandery), podporządkowana jej UPA oraz zachęcona przez nich ludność ukraińska, będąca sąsiadami Polaków, często związanymi z nimi więzami krwi. Bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu ponosi główny dowódca UPA Roman Szuchewycz. OUN-UPA nazywała swoje działania "antypolską akcją", zmierzającą do uczynienia z Ukrainy obszaru zamieszkałego wyłącznie przez Ukraińców.

RadioZET.pl/PAP - Anna Nartowska