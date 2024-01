Protest Wolnych Polaków w czwartkowe popołudnie i wieczór odbył się przed Sejmem i kancelarią premiera. Według stołecznego ratusza demonstracja zwołana przez PiS zgromadziła ok. 35 tys. osób. Zdaniem organizatorów było ich znacznie więcej - nawet 200 tys. Tuż przed demonstracją prezydent podjął decyzję o wszczęciu procedury ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy odbywają karę więzienia po prawomocnym wyroku.

W proteście wzięło udział wielu prominentnych polityków PiS, w tym Przemysław Czarnek. W rozmowie z Wirtualną Polską skomentował ruch prezydenta. - Bardzo dobra decyzja. Jestem przekonany, że to jest ta droga, która doprowadzi do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych. To jest procedura przyjęta w stanie wyższej konieczności, która absolutnie nie przekreśla mandatu poselskiego naszych posłów - dodał.

Protest Wolnych Polaków. Przemysław Czarnek: Tusk ma przeprosić Polaków

Były minister edukacji chwalił się udziałem w marszu również w serwisie X. - Ludzie przyszli pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Przyszli, żeby zawołać Tuska i powiedzieć, że ma ich przeprosić - mówił na nagraniu Czarnek.

Polityk PiS z Lubelszczyzny kontynuował, że "Tusk ma przeprosić Naród Polski, który obraził w zaledwie 30 dni". - Podniesiono rękę na Konstytucję, praworządność, na podstawowe wolności osobiste posłów na Sejm RP. Wyłączono sygnał telewizyjny. Tak było tylko za głębokiej komuny - twierdził Czarnek.

Stołeczna policja poinformowała, że czwartkowa manifestacja sympatyków PiS przebiegła w sposób spokojny. Przywrócono już ruch na zablokowanych ulicach, a uczestnicy protestu spoza Warszawy skierowali się do autobusów dalekobieżnych.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska