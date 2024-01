“Przegapili to”. Czarny scenariusz dla PiS i Jarosława Kaczyńskiego

PiS po utracie władzy skoncentrowało się na obronie wpływów w TVP oraz protestach przeciw uwięzieniu prawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W partii nie toczy się jednak dyskusja o zmianie przywództwa. Tak przynajmniej zapewniał w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Jacek Sasin, pytany o wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który stwierdził w Radiu ZET, że w przyszłości stanie do wyścigu o fotel prezesa PiS.

Profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk w rozmowie z “Faktem” prognozował, jak może wyglądać sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości bez Jarosława Kaczyńskiego. - Jeżeli by rzeczywiście Kaczyński odszedł, to nastąpiłaby dalsza dezintegracja i kto wie, czy PiS by nie skończył na pozycji takiej partii poza głównym nurtem. Gdzieś mniej więcej na poziomie Konfederacji. I kto wie, czy taka nie jest przyszłość polskiej sceny politycznej - stwierdził Rychard.

Prof. Rychard dla "Faktu": odejście Kaczyńskiego to dalsza dezintegracja PiS

Socjolog uważa, że PiS błędnie oceniło sytuację w Polsce. - PiS się pomyliło nie tylko, jeśli chodzi o nastroje i w ogóle strukturę społeczną, nie tylko przegapiło zmiany strukturalne w całym społeczeństwie, ale przegapiło, moim zdaniem, także zmiany we własnym elektoracie - ocenił rozmówca Faktu.

Prof. Rychard uważa również, że przyśpieszone wybory nie byłyby korzystne dla PiS-u. Naukowiec zwrócił uwagę na ostatnie sondaże, które pokazują, że partia Jarosława Kaczyńskiego traci poparcie. - Zapewne wygrana (koalicji – przy. red.) byłaby większa, kto wie, czy nie aż tak duża, że pozwalałaby odrzucać weto prezydenckie - powiedział socjolog. Przypomnijmy, że w ostatnim badaniu CBOS Koalicja Obywatelska dogoniła PiS – oba ugrupowania uzyskały 29 proc. poparcia.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"