Czarzasty przystawką Tuska? "Mnie nawet jakby hipopotam zjadł, to by zdechł"

Włodzimierz Czarzasty, który był gościem Radia ZET i Bogdana Rymanowskiego, przekonywał, że ma dobre kontakty z Donaldem Tuskiem, choć zna się z nim niedługo, bo zaledwie od półtora roku. "Politycznie poprawne" - tak określił swoje stosunki z szefem PO.

Bogdan Rymanowski, cytując pytanie jednego z widzów, pytał Czarzastego, czy jego zdaniem Donald Tusk jest "mściwy". - Nie widziałem u niego takich cech. Uważam, że jest koncyliacyjny. Obserwuję go jako człowieka, gdyż nigdy wcześniej z nim nie rozmawiałem. Jest ciekawy - stwierdził lider Nowej Lewicy.

Czarzasty o Tusku: Uważam, że jest koncyliacyjny

Prowadzący program "Gość Radia ZET" pytał także, czy Lewica nie obawia się, że zostanie w tej kadencji wchłonięta przez silniejszą Koalicję Obywatelską i potraktowana jak polityczna przystawka. - Mnie nawet jakby hipopotam zjadł, to by zdechł - skwitował Czarzasty.

Polityk Lewicy skomentował także ostatnie działania prezesa PiS i jego agresywne wypowiedzi pod adresem opozycji i Tuska. Przed pierwszym posiedzeniem Sejmu Kaczyński powiedział dziennikarzom, że "PO to partia niemiecka", którą w kampanii cechowało "niemieckie chamstwo", a sam Tusk zachowywał się, jak "ostatni lump".

- Obserwuję pana Kaczyńskiego, z którym nigdy w życiu nie rozmawiałem. Od pewnego czasu obserwuję takie zachowania, które wskazują na to, że przestaje panować nad swoim zachowaniem. Patrzę na to po ludzku, bo każdemu życzę dobrze - mówił Czarzasty.

- Widziałem go, jak zrywał tę kartkę z wieńca. Widziałem, jak podchodził w bezradności swojej do policjantów, mówiąc: "jestem szefem bezpieczeństwa w Polsce". I widziałem tych policjantów, którzy uciekali. Słyszę te słowa, które mówi w Sejmie. To są słowa zmęczonego, bezradnego człowieka, który zauważył, że świat - który uważał za jedyny na świecie - mu odjeżdża - skwitował polityk.

Źródło: Radio ZET