Czas rozliczeń, władcy kwitów już odliczają. Komisja ujawni szantaże i groźby?

O tym, że nominaci i politycy PiS nie powinni spać spokojnie świadczy chociażby fakt, że parlamentarzyści reprezentujący większość sejmową nawet po wyborach nie zaprzestali kontroli poselskich. Najlepszym przykładem była wizyta posłów Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby w Ministerstwie Kultury, po objęciu resortu przez aktorkę Dominikę Chorosińską.

Kontrola pozwoliła posłom stwierdzić, że propozycje zmian przepisów mających ocalić TVP przed przejęciem przez nową władzę, nie mogły powstać w ministerstwie. Czy przyniesiono je wprost z siedziby partii? To tylko jeden z wielu wątków i pytań, na które będzie musiał prędzej czy później odpowiedzieć ktoś z PiS, a być może nawet sam prezes Jarosław Kaczyński.

Świadkowie i sygnaliści ujawnią nieznane dokumenty?

Najwięcej powodów do zmartwień ma właśnie on, bo trudno sobie wyobrazić trwające po 10 godzin sesje trudnych pytań do polityka, który przez 8 lat nie musiał się nikomu tłumaczyć. Tym bardziej, że nawet Donald Tusk, lider opozycji i przyszły premier, nie owija w bawełnę i mówi, że przed komisjami śledczymi Kaczyński będzie kimś więcej, niż tylko świadkiem.

Już niebawem powstaną w Sejmie trzy komisje śledcze. Od nowego roku będą one rozliczać PiS za wybory kopertowe, aferę podsłuchową związaną z Pegasusem oraz aferę wizową. Nie jest wykluczone jednak, że w niedalekiej przyszłości powołane zostaną kolejne komisje. Swoje pomysły ma już np. Konfederacja, która musi walczyć z PiS o prawicowy i konserwatywny elektorat.

Punktem zwrotnym będzie także zmiana w resorcie sprawiedliwości, bo to, co przez lata ukrywane było przed opinią publiczną, wreszcie ujrzeć może światło dzienne. Chodzi o sygnalistów i świadków, którzy mogą dysponować potężnymi materiałami, które ze względu na osobiste bezpieczeństwo długo musiały pozostawać w sferze tajemnic. Zmiana w ministerstwie sprawiedliwości będzie dla dysponentów rozmaitych kwitów jasnym sygnałem: "już nie musicie się bać".

Co dalej z TVP? Gwiazdy propagandy uciekają z telewizji

W nowym odcinku "Podejrzanych Polityków" dziennikarze RadioZET.pl wskazują, że kluczową z politycznego punktu widzenia, a być może najważniejszą w sensie historycznym, będzie komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Nie jest prawdą, że już wszystko na jej temat zostało wyjaśnione, a sprawa powinna zostać zamknięta. Jeden z ciekawszych wątków poruszył ostatnio b. polityk Porozumienia Jarosława Gowina - Robert Anacki, który wytoczył potężne działa przeciwko Adamowi Bielanowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi właśnie o "okoliczności towarzyszące" wyborom kopertowym.

W programie zastanawiamy się także nad przyszłością TVP, która niebawem stanie się areną wielkiego konfliktu między nowym rządem a broniącymi swojego schronienia propagandystami PiS. Odchodząca ekipa "dobrej zmiany" zrobi wszystko, aby nie oddać władzy w TVP, bo to głównie dzięki niej mogła w ostatnich latach liczyć na tak duże poparcie społeczne. Mimo to część "gwiazd" telewizji rządowej nie wierzy chyba już w ocalenie i powoli szykuje się do podróży.

Ucieczka telewizyjnych gwiazd prorządowej propagandy jest już zresztą widoczna gołym okiem. Po tym, jak z TVP czmychnął Bartłomiej Graczak, znany jeszcze przed rządami prawicy z kompromitującego występu na Marszu Niepodległości, dołączają do niego kolejni. Z "Wiadomości" zniknął Damian Diaz, który bezpieczną przystań znalazł w Narodowym Banku Polskim, kierowanym przez byłego działacza Porozumienia Centrum prof. Adama Glapińskiego.

Źródło: Radio ZET/ Podejrzani Politycy