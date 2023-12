"Czerwony" Hołownia w TVP. "Dno moralne, etyczne i dziennikarskie"

TVP "popisało się" spotem uderzającym w nowego marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Autorzy wykorzystali filtr podobny do tego, który znamy ze starych spotów atakujących Donalda Tuska. Na twarz lidera Polski 2050 nałożono czerwony kolor, by pokazać go w niekorzystnym świetle.

To, że telewizja publiczna nie jest przychylna demokratycznej koalicji, która najpewniej przejmie rządy w Polsce, nie jest dla nikogo tajemnicą. Jednak "zabieg stylistyczny" zastosowany wobec Szymona Hołowni odbił się w sieci szerokim - niekoniecznie pozytywnym - echem.

"Czerwony" Hołownia w TVP. Mocy komentarz Orłosia

Jedną z osób, która w mocnych słowach skrytykowała spot TVP jest Maciej Orłoś. Dziennikarz, który przez wiele lat związany był z publicznym nadawcą i występował w roli prowadzącego popularnego "Teleexpressu". "TVP dodawała czerwieni na twarzy marszałka Sejmu. Rosyjska TV Rossija by się nie powstydziła takich metod" - zaczął Maciej Orłoś.

"Okres PiS-owskiej propagandy w TVP przejdzie do historii jako totalne dno moralne, etyczne i dziennikarskie. Słów brakuje na opisywanie tego, co się tam dzieje" - Maciej Orłoś

Nie zawiedli też oczywiście internauci, którzy szeroko komentowali wpis Macieja Orłosia. Niektórzy sugerowali, że po zmianie władzy planują wrócić do oglądania TVP, inni przyłączyli się do dziennikarza w krytyce publicznego nadawcy. "Słów brakuje, to smutna prawda", "Też bym się czerwienił, gdyby pokazali mnie w TVPiS" - czytamy w komentarzach.

Krytyka TVP za "czerwonego" Hołownię. Stacja odpowiada

TVP Info postanowiło odpowiedzieć na krytykę internautów. Komunikat publicznego nadawcy pojawił się na stronie Wirtualne Media. Jak tłumaczono, czerwona twarz Hołowni to efekt "standardowego filtra dla materiałów emitowanych w programie Wiesz Więcej".

Stacja tłumaczyła, że podobny zabieg jest wykorzystywany również przez innych nadawców. Wyjaśniono, że korekta nasycenia koloru to zabieg, którego celem jest odróżnienie spotu od materiałów informacyjnych w serwisach TVP Info. Po krytyce stacja opublikowało poprawiony spot - tym razem bez czerwonego filtra.

Źródło: Radio ZET/Twitter/Wirtualne Media