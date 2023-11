Część opozycji jednym głosem z PiS ws. UE. "Nie ma na to zgody"

Parlament Europejski zagłosował w środę za dokumentem, który zaleca zmianę unijnych traktatów: o Unii Europejskiej i o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przeciwko propozycjom głosowali nie tylko europosłowie PiS, ale też wielu polityków Koalicji Obywatelskiej i PSL. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski wyjaśnił w rozmowie z PAP, dlaczego tak się stało.

Reforma UE. Parlament Europejski zagłosował

Parlament Europejski przegłosował propozycje zmian traktatowych ograniczających m.in. prawo weta państw członkowskich. 291 europosłów było za, 274 opowiedziało się przeciwko zmianom, zaś 44 wstrzymało się od głosu.

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom wspólnoty m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE, tj. w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności, a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga jednym głosem z PiS ws. UE

- Jesteśmy przeciw pozbawianiu państw członkowskich UE prawa weta. Nasi europosłowie głosowali przeciw propozycjom zmian traktatów unijnych. Na szczęście do wprowadzenia zmian długa droga, starczy sprzeciw jednego państwa, żeby sprawa upadła - powiedział PAP poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. - Nasi europosłowie głosowali przeciw, podobnie jak, z tego co wiem, europosłowie KO - dodał.

Polityk tłumaczył, że jego koledzy opowiedzieli się przeciwko propozycjom, ponieważ uważają, że to niewłaściwy moment do tego typu dyskusji. - Owszem, dyskusja o zmianach procedur rozstrzygania różnych spraw w Unii Europejskiej powinna mieć miejsce [...]. Natomiast absolutnie nie ma zgody na to, żeby w taki sposób pozbawiać państwa członkowskie prawa weta w bardzo wielu kwestiach i zmniejszać procent konieczny do większości kwalifikowanej - ocenił Bartoszewski. Dodał, że na poszerzenie kompetencji UE w niektórych kwestiach gospodarczych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie zgadza się obecnie kilkanaście z 27 państw Unii.

Poseł uważa, że wiele przodujących państw UE popełniało w ostatnich latach tak poważne polityczne błędy, że podporządkowywanie się ich decyzjom byłoby krzywdzące. - Nie ma i nie będzie polskiej zgody na zmianę traktatową, która zabierze nam prawo weta w sprawach podstawowych, dlatego, że z doświadczeń ostatnich 20 lat wynika, że niektóre duże państwa Unii popełniały bardzo znaczące błędy w polityce zagranicznej, zwłaszcza w stosunku do Federacji Rosyjskiej, jak również w polityce energetycznej, która szkodziła wszystkim - podkreślił.

Źródło: Radio ZET/PAP