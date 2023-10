Członek komisji miał podawać długopis z nazwiskiem kandydata. Policja zabrała głos

Wybory parlamentarne wiążą się z bezwzględnym zakazem agitacji politycznej. Policja w Częstochowie przyjęła zgłoszenie dotyczące jednego z członków komisji, który miał udostępniać wyborcom długopis, na którym widniało nazwisko jednego z polityków.

Kolejne incydenty wyborcze. Jest komunikat policji

Zdarzenie miało mieć miejsce w lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 53 przy ul. Schillera 5. To tam osoba ze składu komisji miała dać głosującym długopis z nazwiskiem osoby kandydującej na posła, co stanowi naruszenie ciszy wyborczej.

- Policjanci pojechali na miejsce, sprawdzili i nie potwierdzili zgłoszenia – powiedziała PAP asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Policja w tym mieście w dniu wyborów zatrzymała 43-latka, który wyniósł kartę referendalną z lokalu.

- Zatrzymano osobę, która, wychodząc z komisji, zabrała ze sobą kartę referendalną, co widzieli członkowie komisji przy ul. Kukuczki. Została ustalona na podstawie wcześniejszego sprawdzania jej danych. Była nam znana, policjanci pojechali i ją zatrzymali. Będziemy go rozliczać - to 43-latek z Częstochowy - powiedziała Barbara Poznańska.

Taki czyn stanowi naruszenie przepisu 497a Kodeksu wyborczego.

„Kto w dniu wyborów wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje, lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2” – czytamy.

Wyniki wyborów parlamentarnych opublikujemy na RadioZET.pl o godzinie 21.