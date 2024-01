Człowiek Dudy wyłamał się z narracji PiS. "Legalna ze wszystkich stron"

Politycy i sympatycy PiS protestują przeciwko aresztowaniu byłego ministra spraw wewnętrznych i byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcy Macieja Wąsika. Nazywają ich więźniami politycznymi, zbierają pieniądze na rzecz ich rodzin oraz wprost mówią o "zamachu stanu" i "dyktaturze Tuska".

Przemysław Czarnek w środę na antenie Radia ZET zapowiedział nawet, że złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy "ślepo wykonywali polecenia" szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Z tej narracji wyłamał się w rozmowie z TVN 24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Człowiek Dudy mówi o aresztowaniu Kamińskiego i Wąsika innym głosem niż prezydent

Policjanci zatrzymali Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika we wtorek po godz. 19:00 w Pałacu Prezydenckim, gdy nie przebywał w nim Andrzej Duda. Prezydent był wtedy w Belwederze. Szef BBN, pytany na antenie TVN24 o zachowanie policjantów, ocenił, że "rozkazy dowódców Służby Ochrony Państwa, policji, były wykonywany zgodnie z zasadami użycia funkcjonariuszy - jako narzędzia". Jacek Siewiera dodał, że od momentu wydania postanowienia sądu o doprowadzeniu skazanych do zakładu penitencjarnego procedura odbyła się prawidłowo i "była realizowana w sposób spokojny, merytoryczny".

Zapytany o słowa prezydenta Dudy, który w środowym oświadczeniu mówił, że jest "głęboko wstrząśnięty" tym, że Kamiński i Wąsik zostali osadzeni w więzieniu mimo ułaskawienia i że "zrobiono to z taką gorliwością i taką brutalnością", tłumaczył, że sama procedura zatrzymania była wykonana w sposób "legalny ze wszystkich stron". Zastrzegł jednak, że fakt wejścia i zatrzymań dokonanych przez policję w Pałacu Prezydenckim to zdarzenie bez precedensu.

Siewiera podkreślił, że Duda obstaje przy tym, że w 2015 roku skutecznie ułaskawił skazanych. - Natomiast kluczową sprawą jest apel pana prezydenta, który sformułował dzisiaj: o obniżenie temperatury sporu i tego, w jaki sposób są komentowane zdarzenia dnia wczorajszego - mówił.

- Dziś sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że rzeczywiście w trakcie demonstracji bardzo niewiele potrzeba do tego by sytuacja... W każdej sytuacji, przy takiej ilości emocji sytuacja może się wymknąć spod kontroli, a odpowiedzialność za zarządzanie nastrojami społeczności jednak spoczywa, podobnie jak sprawowanie władzy, po stronie rządowej - stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera zaapelował o obniżenie i odpowiedzialne zarządzanie emocjami społecznymi w nadchodzących dniach.

Źródło: Radio ZET/TVN24