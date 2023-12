Człowiek Gowina ujawnia kulisy wyborów kopertowych. "Życie Polaków nie miało dla PiS znaczenia"

Jarosław Gowin ma być gotowy złożyć zeznania przed komisją śledczą, która powstaje celem zbadania organizacji wyborów korespondencyjnych. Jego człowiek, były poseł Michał Wypij przekazał Onetowi swoje spostrzeżenia na temat głosowania, które się nie odbyło. Polityk uważa, że życie i zdrowie Polaków nie miało dla PiS znaczenia.

Wybory kopertowe - powstaje komisja śledcza

Komisja śledcza ws. wyborów kopertowych to jedna z minimum trzech, które w Sejmie X kadencji chce powołać nowa większość. Gremium ma odsłonić kulisy organizowania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej z zaangażowaniem Poczty Polskiej podczas pandemii COVID-19 w maju 2020 roku. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli nie było podstawy prawnej, która pozwalałaby na przeprowadzenie wyborów kopertowych.

Szczególnie ważnym świadkiem ma być Jarosław Gowin, były wicepremier i wieloletni koalicjant Jarosława Kaczyńskiego. Były lider Porozumienia stanowczo sprzeciwiał się organizacji wyborów w formie korespondencyjnej. Jego argumentów nie słuchał prezes PiS. Według NIK budżet państwa miał stracić ponad 76 mln zł na zorganizowanie głosowania, które się nie odbyło.

Były człowiek Gowina: "Życie Polaków nie miało dla PiS znaczenia"

- Z tego, co wiem, to Jarosław Gowin stawi się na zaproszenie komisji i z całą pewnością podzieli się wiedzą na temat okoliczności związanych z próbą organizacji nielegalnych wyborów kopertowych. Myślę również, że stawi się każda z osób, które skutecznie zablokowały te wybory, które PiS forsował bez oglądania się na zdrowie i życia Polaków w czasie trwania epidemii - przekazał Onetowi Michał Wypij, jeden z najbliższych współpracowników byłego wicepremiera w czasie, gdy Porozumienie było koalicjantem PiS.

Wypij był posłem zeszłej kadencji Sejmu wybranym z olsztyńskiej listy PiS. Po wyjściu Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy na skutek wyrzucenia Gowina z rządu polityk pozostał przy swoim liderze. W ostatnich miesiącach opowiadał m.in. o oferowanej mu w zamian za poparcie wyborów kopertowych tece ministra. Były parlamentarzysta uważa, że opinia publiczna nie zna jeszcze wielu szczegółów odnośnie do organizacji wyborów, które się nie odbyły.

- To na przykład zmiana narracji w telewizji publicznej, ale także w jednej z telewizji prywatnych, dotycząca koronawirusa w okresie, kiedy PiS próbowało nas miażdżyć. Wtedy nagle te telewizje zaczęły rozpoczynać swoje serwisy od informacji, ilu to Polaków w trwającej epidemii wyzdrowiało, a nie od tego, ile jest nowych zakażeń i zgonów. Do tej zmiany narracji doszło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, choć wtedy nie było jeszcze szczepionek oraz pełnej wiedzy o nowej chorobie - przyznał Michał Wypij w rozmowie z Onetem.

Były poseł nie gryzł się w język. - Zdrowie i życie Polaków nie miało dla PiS znaczenia. Chodziło o wywieranie presji: próbowano pokazać nas jako wariatów planujących zatrzymanie legalnej władzy w przeprowadzeniu wyborów w terminie konstytucyjnym. Ale, jak się okazało po publikacji raportu NIK, to planowane przez PiS wybory kopertowe nie miały podstawy prawnej - powiedział Wypij.

Źródło: Radio ZET/Onet