Człowiek Ziobry uderza w Dudę. "Pocałunek śmierci"

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda w środę podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a także ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym. Skierował je jednak - w trybie następczym - do Trybunału Konstytucyjnego, "celem zbadania ich zgodności z Konstytucją".

Jak zaznaczono, stało się tak "z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika". Przypomnijmy, że to byli posłowie PiS, których mandaty wygasły po tym, jak obaj zostali skazani prawomocnymi wyrokami za działania ws. afery gruntowej. W styczniu zostali ułaskawieni przez Dudę.

"Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych" - dodano. Uwagę komentatorów zwrócił jednak tryb, w jakim ustawa została skierowana do TK. Nie prewencyjny, a następczy, co oznacza, że ustawa nie została wstrzymana, a będzie obowiązywać aż do momentu, gdy Trybunał - potencjalnie - stwierdzi jej niezgodność z konstytucją.

Kamil Zaradkiewicz krytykuje Dudę. "Pocałunek śmierci dla TK"

Decyzję prezydenta skrytykował Kamil Zaradkiewicz - sędzia Sądu Najwyższego, powołany po 2018 roku. Uchodzi w SN za "człowieka Zbigniewa Ziobry", byłego ministra sprawiedliwości. Wcześniej sprawował z jego nadania funkcję dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jego zdaniem to, co zrobiła głowa państwa, to "pocałunek śmierci dla TK".

"Bo w przypadku kontroli prewencyjnej bez orzeczenia TK i jego wykonania władza polityczna nie mogłaby realizować pseudobudżetu i byłaby związana orzeczeniem TK. W przypadku skierowania 'ustawy' do kontroli następczej otwiera się zaś drogę nie tylko do zignorowania orzeczenia, ale też do spełnienia pogróżek demontażu TK. To jest wręcz zachęta do takiego działania" - napisał w mediach społecznościowych.

"Podobny pocałunek śmierci dokonał prezydent wobec własnych prezydenckich prerogatyw" - dodał. W jego opinii Duda powinien był skierować ustawę budżetową do Trybunału jeszcze przed podpisaniem.

Źródło: Radio ZET/X (Twitter)