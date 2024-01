Mariusz Kamińskii Maciej Wąsik na razie nie pójdą do więzienia. Sąd uwzględnił wnioski polityków PiS o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności. Taką informację przekazała Radiu ZET sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Czy Kamiński i Wąsik pójdą do więzienia? Jest decyzja sądu

Oznacza to, że policja na razie nie będzie zatrzymywała obu skazanych ani będzie podejmowała próby doprowadzenia ich do zakładu karnego. Typ wniosku, jaki złożyli Kamiński i Wąsik, rozpatrywany jest w ciągu 21 dni.

"Z uwagi na złożone wnioski do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie o wykonaniu wyroku wobec dwóch osób skazanych w powyższej sprawi" - napisała z kolei sędzia Smyk w odpowiedzi do redakcji Onetu.

"Do sądu wpłynęła odpowiedź od Marszałka Sejmu na zapytanie dotyczące m.in. daty doręczenia zainteresowanym odpisów postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich, wniesienia odwołań oraz przekazania odwołań do Sądu Najwyższego. Zapytanie w tym zakresie wystosowano z uwagi na argumentację przedstawioną we wnioskach obrońców" - można przeczytać w przesłanej Onetowi odpowiedzi sędzi Smyk.

Kamiński i Wąsik na wolności. Chaos w państwie

W sprawie Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika - byłego szefa CBA i MSWiA oraz jego zastępcy w obu tych urzędach - pogłębia się chaos polityczny i prawny. Mimo prawomocnego skazania polityków PiS na karę dwóch lat bezwzględnego więzienia - za działania w ramach afery gruntowej - wciąż przebywają oni na wolności.

Ich sprawy zostały przekazane do Sądu Najwyższego, jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskiej obu polityków. Izba ta nie jest jednak uznawana za sąd przez europejski wymiar sprawiedliwości.

Wąsik zapowiada nawet dalsze uczestnictwo w pracach Sejmu. Trwa bowiem niekończący się spór o to, czy są posłami - obaj odwołali się od decyzji marszałka Sejmu, który 21 grudnia wygasił im mandaty z mocy prawa.

Źródło: Radio ZET/Onet