Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych pracuje w środę 24 stycznia na kolejnym posiedzeniu. Znowu pojawiły się kontrowersyjne zachowania. Przesłuchiwany od poranka był b. podsekretarz w MAP Tomasz Szczegielniak, który chciał odczytywać z kartki swoje zeznania. Nie godził się na mówienie „z głowy”, by odpowiadać na kolejne pytania przedstawicieli komisji.

- Pan sobie pytania odczytuje. Czy pan rozumie, co my tu mówimy? - pytał świadka przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO). - Nie wiem, kto panu to przygotowywał, jaki jest zamysł. Proszę odłożyć kartki - nakazywał poseł KO.

Tomasz Szczegielniak na komisji śledczej. Dziwne zachowanie świadka

- Jeżeli przyjąć taki tok rozumowania, to mam w ogóle nie udzielać odpowiedzi? - pytał Szczegielniak, przywoływany do odpowiadania bez czytania z kartek. - Sam sporządziłem te notatki - dodał.

Poseł Jacek Karnowski (KO) z komisji śledczej przypomniał, że ustne wypowiedzi są obowiązkiem świadka. Powołał się przy tym na paragraf Kodeksu postępowania karnego. - Miałem dużą nieprzyjemność z powodu uwolnionych wczoraj [we wtorek Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili mury więzienne - red.] panów przebywać wielokrotnie w prokuraturze. Nie pozwalano wtedy na czytanie z kartki - mówił członek komisji.

- Świadek postanowił, że odczyta 2-3 strony. To ma służyć temu, by uniemożliwić zadawanie pytań. By na koniec mógł zastosować formułę kolegi, który mówił, że "wszystko zawarł w formule swobodnej wypowiedzi" – mówiła posłanka KO Magdalena Filiks z komisji śledczej. Po Szczegielniaku w środę na komisji śledczej przesłuchiwany ma być były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

