- Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu – poinformował prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym 6 listopada orędziu.

Jeżeli nowy rząd nie uzyska większości potrzebnej do wotum zaufania (na co wskazuje arytmetyczny rozkład nowych, sejmowych sił), to Sejm wybierze kandydata na premiera. W sytuacji, w której na czele nowej Rady Ministrów stanąłby Donald Tusk, Polskę czekałaby koabitacja, czyli specyficzny układ politycznych sił. Oto, co warto wiedzieć o tym pojęciu.

Koabitacja – czym jest i jakie mogą być jej konsekwencje?

Wiele wskazuje na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie uzyska większości potrzebnej do udzielenia wotum zaufania – obecnemu obozowi rządzącemu brakuje 37 głosów. Oznacza to, że nawet ewentualne przekonanie 18 posłów Konfederacji nie wystarczy do pozytywnego zakończenia misji powierzonej przez prezydenta. Przedstawiciele Konfederacji podkreślają zresztą, że na takie rozwiązanie nie ma szans. - Nie poprzemy ani rządu PO, ani rządu PiS – zakomunikował Sławomir Mentzen po październikowym spotkaniu prezydenta z reprezentantami wszystkich komitetów, które przekroczyły próg wyborczy.

Najprawdopodobniej dojdzie zatem do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Wówczas powołany przez prezydenta premier podaje rząd do dymisji, a Sejm ma 14 dni na znalezienie nowego kandydata. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica zadeklarowały, że zaproponują na to stanowisko Donalda Tuska. Rząd pod jego przewodnictwem ma szansę na uzyskanie bezwzględnej większości głosów (trzy ugrupowania dysponują łącznie 248 mandatami poselskimi; do uzyskania większości wystarczy 231).

Wówczas na polskiej arenie politycznej pojawiłaby się koabitacja, czyli sytuacja, w której rząd reprezentuje inną opcję polityczną niż prezydent. Układ sił i pozycje zależą wtedy od mandatów w Sejmie, pozwalających na odrzucanie weta prezydenckiego (3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów). Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica nie dysponują jednak 276 posłami, czyli większością kwalifikowaną 3/5; oznacza to, że w takich okolicznościach prezydent Andrzej Duda mógłby korzystać z weta, by odrzucać ustawy przyjmowane przez Sejm.

Oglądaj

Polska władza a koabitacja. Prezydent Andrzej Duda wie, z czym się to wiąże

Potencjalna koabitacja, zakładająca współdzielenie władzy wykonawczej przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz rząd, na którego czele miałby stanąć Donald Tusk, nie byłaby dla Polski sytuacją nieznaną. Wcześniej w takich warunkach funkcjonowano już kilkukrotnie: w latach 1993-1995 (wywodzący się z Solidarności prezydent Lech Wałęsa i rząd PSL-SLD), 1997-2001 (prezydent Aleksander Kwaśniewski z SLD i centroprawicowa koalicja rządowa AWS-UW, a po jej rozpadzie sama AWS), 2005 (krótka koabitacja prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i rządu PiS) oraz 2007-2010 (prezydent Lech Kaczyński z PiS i rząd PO-PSL).

Sam prezydent Andrzej Duda ma już doświadczenie w piastowaniu stanowiska w okolicznościach koabitacyjnych. W 2015 roku przez dwa miesiące dzielił kompetencje władzy wykonawczej z rządem PO-PSL.

Źródło: Radio ZET/prezydent.pl/sejm.gov.pl