Czy przymusowe dokarmianie jest niebezpieczne dla zdrowia? Tak wygląda procedura

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Po osadzeniu w więzieniu politycy zaczęli protestować, odmawiając jedzenia. W polskim prawie jest to jednak zabronione. Zgodnie z art. 106a pkt. 5 kodeksu karnego wykonawczego, osadzony nie może odmawiać posiłków. Teraz Sąd Okręgowy w Radomiu wydał nakaz przymusowego karmienia Mariusza Kamińskiego. Pełnomocnik posła, mecenas Michał Zuchmantowicz, poinformował portal WP, że Kamiński zamierza złożyć zażalenie na tę decyzję.

– Sąd wydał decyzję 15 stycznia na podstawie dwóch opinii biegłych lekarzy, z których wynikało, że z uwagi na problemy zdrowotne osadzonego dalsze prowadzenie protestu głodowego stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia skazanego. W tej sytuacji sąd uznał, że niezbędne jest przymusowe leczenie w placówce służby zdrowia i karmienie skazanego – mówi Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu w rozmowie z portalem echodnia.eu/radomskie.

Syn Mariusza Kamińskiego mówi o niebezpieczeństwach, jakie są związane z przymusowym karmieniem w więzieniu. Jak wygląda cała procedura i czy faktycznie może być niebezpieczna? Jakie są ewentualne powikłania? Uspokajamy: karmienie przez sondę to zabieg, który od dawna jest stosowany w szpitalach, m.in. u pacjentów, dla których jest to jedyna możliwość spożywania pokarmów.

Na czym polega przymusowe dokarmianie przez sondę?

Głodówka w więzieniu jest traktowana jako zachowanie niepoprawne, które grozi karami, takimi jak ograniczenie kontaktów z bliskimi czy zakaz otrzymywania paczek. Strażnicy cały czas monitorują strajkujących osadzonych. Gdy dochodzi do stanu zagrożenia zdrowia i życia, sąd wydaje decyzję o dokarmianiu, zwykle za pomocą sondy, tak, jak w przypadku Mariusza Kamińskiego.

– Przystępuje się do dokarmiania pod przymusem, czyli wprowadza się do przewodu pokarmowego, do żołądka sondę, a przez nią podaje się taki specjalnie sporządzony kefir, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do odżywiania w stosownych proporcjach – mówił były szef więziennictwa, dr Paweł Moczydłowski w programie "A teraz na poważnie".

Sonda (inaczej zgłębnik) to długa, cienka rurka z silikonu lub innego sztucznego tworzywa. Jest wprowadzana do przewodu pokarmowego przez otwór nosowy lub jamę ustną. Zgłębnik doprowadza się do żołądka, a czasami do dwunastnicy pacjenta. Jeden koniec rurki umieszczany jest w przewodzie pokarmowym chorego, a drugi wyprowadzony na zewnątrz ciała pacjenta, co umożliwia bezpieczne i skuteczne żywienie. Rurka wprowadzana przez nos do żołądka ma znacznie mniejszą średnicę od tej wprowadzanej przez jamę ustną.

O ile samo wprowadzenie sondy faktycznie może być bolesne i niekomfortowe, procedura jest przeprowadzana przez wykwalifikowany personel i nie zagraża życiu czy zdrowiu. Podczas wprowadzania sondy do nosa więźnia, oprócz strażników więziennych, obecni są też medycy. Sam proces dokarmiania nie jest skomplikowany. Przed włożeniem sondy należy dokładnie oczyścić nos i jamę ustną.

Żywienie dojelitowe to bezpieczny i dobrze tolerowany sposób interwencji żywieniowej dla pacjentów z zachowaną prawidłową czynnością przewodu pokarmowego: taką metodę stosuje się nawet u chorych dzieci. Wśród wskazań do założenia zgłębnika wymienia się m.in.:

zaburzenia połykania

choroby psychiczne

przebyty udar

rozległe oparzenia

schorzenia neurologiczne

Ryzyko powikłań przy karmieniu przez sondę jest niewielkie. Skutki uboczne, jakie mogą wystąpić, to biegunki, zaparcia, wymioty. Bardzo rzadko może dojść do zaburzeń metabolicznych bądź zachłyśnięć.

Źródło: Radio ZET/zyciepoudarze.pl/zywieniemaznaczenie.pl/tokfm.pl