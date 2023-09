Czy świadczenia dla Ukraińców zostaną zniesione? Wymowne słowa Dudy

Relacje polsko-ukraińskie znalazły się w najbardziej napiętym momencie od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski odwołał spotkanie z Andrzejem Dudą podczas wizyty na forum ONZ w Nowym Jorku oraz skrytykował przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych państwa europejskie, które podtrzymały zakaz importu wybranych produktów rolnych.

Prezydent Duda w Polsat News był pytany, czy w związku ze zbliżającym się z końcem roku świadczenia socjalne dla Ukraińców przebywających w Polsce powinny zostać wygaszone. Jest to wsparcie wypłacane dla obywateli Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Świadczenia dla Ukraińców w Polsce. Komentarz prezydenta Dudy

- Uważam, że trzeba przyjąć rozwiązanie racjonalne, z myślą o ludziach. Oczywiście można dokonać pewnej weryfikacji, kto pobiera te świadczenia, jak pobiera te świadczenia itd. Liczba osób, które są zarejestrowane i te świadczenia pobierają, jest liczbą zamkniętą. My wiemy, kto pobiera te świadczenia, więc jesteśmy w stanie zweryfikować - podkreślił prezydent.

Dodał: - Ale czy odebrać te świadczenia? Myślę, że to decyzja, którą trzeba podjąć bardzo spokojnie, z dużym rozmysłem.

- Na etapie emocji, w których byliśmy i niektórzy cały czas są, padały różne wypowiedzi z jednej i drugiej strony. Spokojnie, spokojnie. Pamiętajmy, że na sporze przede wszystkim korzystają inni - podsumował prezydent.

Nie ma jednoznacznych statystyk, które pokazywałyby dokładną liczbę wszystkich świadczeń, które pobierają w Polsce obywatele Ukrainy. Na przykład od stycznia do czerwca tego roku 1,8 mln Ukraińców otrzymało świadczenie 500 plus (które wzrośnie do 800 zł).

PAP - Katarzyna Herbut