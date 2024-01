Czy w więzieniu można umrzeć z głodu? “Skazany nie ma prawa”

Czy strajk głodowy jest groźny dla zdrowia i życia? Czy więzień prowadzący głodówkę może ponieść konsekwencje? O strajku głodowym zrobiło się głośno na początku stycznia 2024 r. gdy do aresztów trafili skazani politycy PiS - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Andrzej Duda zaapelował, aby minister sprawiedliwości Adam Bodnar na czas trwania procedury ułaskawieniowej zwolnił z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Argumentuje to m.in. strajkiem głodowym, który zagraża zdrowiu więźniów. Tymczasem w 2003 roku grupa posłów z PIS złożyła projekt ustawy, według którego zakazano więźniom odmowy przyjmowania posiłków. Osadzeni nie mogą “zagłodzić się na śmierć”, a sam strajk jest zakazany i może zostać ukarany.

Rzecznik Praw Obywatelskich o głodówce

Marcin Wiącek, w rozmowie z Polsat News przyznał, że w polskim prawie istnieją dokładne regulacje dotyczące protestów głodowych więźniów. Służba więzienna może zareagować na takie zachowanie.

– Więzień, osoba osadzona, nie ma, wedle przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, prawa do odmowy przyjęcia posiłku. Tak jest wyraźnie napisane w przepisach prawa. Jeżeli do takiego protestu dojdzie, to jego konsekwencją jest skierowanie takiej osoby, osadzonego, do opieki lekarskiej, do postępowania diagnostycznego. Wówczas taka osoba pozostaje pod obserwacją lekarską. Jeśli protest głodowy zagraża życiu osadzonego, sąd może postanowić o przymusowym dokarmianiu – tłumaczył Wiącek.

Protest głodowy jest zakazany. Co grozi posłom?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie mogą kontynuować strajku głodowego. Co więcej, za takie zachowanie przewidziane są kary dyscyplinarne, takie jak niemożność otrzymywania paczek czy zakaz widzeń z bliskimi. W katalogu kar znajdziemy również zakaz kupowania artykułów w więziennej kantynie. Ostatecznością jest umieszczenie więźnia w tzw. izolatce.

– Osobie pozbawionej wolności nie wolno odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania (art. 116a pkt 5 k.k.w.). Złamanie tego zakazu może spowodować negatywną prognozę penitencjarną i prognozę kryminologiczno-społeczną, co z kolei może stać się podstawą do odmowy warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności – wyjaśnia adw. dr. Joanna Machlańska.