Czystki w mediach państwowych? "TVP bliżej do Russia Today niż BBC"

Opozycja zapowiada, że głęboka reforma mediów publicznych będzie jednym z priorytetów nowego rządu, ale nie wiemy jeszcze, jak zmiana ta ma dokładnie wyglądać. Cezary Tomczyk z KO zapowiedział w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET", że ludzie, którzy odpowiadali za informacje i publicystykę w TVP w latach rządów PiS na pewno zostaną odsunięci.

- Ci ludzie, którzy przyłożyli rękę do tego, żeby stać się politykami w ramach telewizji publicznej, oczywiście, że oni zostaną odsunięci przez przyszłe władze TVP - powiedział polityk.

Tomczyk: TVP bliżej dziś do Russia Today niż BBC

- Nie zapadała żadna decyzja, jeśli chodzi o formę prawną. Ona zapadnie w przyszłości. Doprowadzimy do odpolitycznienia TVP. Tacy ludzie, jak pan Klarenbach, Rachoń, czy pani Holecka i całe to towarzystwo, które było tubą propagandową TVP i de facto zapisało się do jednej partii politycznej, absolutnie sprzeniewierzyło się zasadom etyki dziennikarskiej - wyliczał.

- To jest zobowiązanie wobec prawie 12 milionów naszych wyborców - musimy przeprowadzić proces odpolitycznienia TVP, tak żeby stała się ona czymś bliżej BBC. PiS zapowiadało radykalne zmiany w TVP i je przeprowadziło, ale TVP bliżej dziś do Russia Today niż BBC. To jeden z największych problemów naszej demokracji w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zło w dużej mierze zaczęło się od TVP - podkreślił Tomczyk.

- Opozycja, nie mając jeszcze ministra kultury, chce zlikwidować, przejąć TVP lub doprowadzić, żeby stamtąd ludzi wyrzucać. Kto będzie ministrem kultury? - pytał Paweł Sałek z PiS.

Jakubiak: TVP Info od wczoraj się nie wzięło

Marek Jakubiak z Kukiz'15 przyznał, że nie widzi różnic w funkcjonowaniu TVP za czasów rządów PiS i PO. - TVP Info od wczoraj się nie wzięło, powstało w 2007 roku. Platforma Obywatelska TVP Info uruchamiała i nie widzę praktycznie żadnej różnicy między tamtym TVP Info, a tym dziś. Mody na paski nie było. Paski są czasem krzykliwe, ale tak samo w TVN i w TVP Info - ocenił.

- Ta instytucja powstała w jakimś celu. I nie została zlikwidowana przez PO, a była wykorzystywana. Ja nie widzę żadnej różnicy. Nikt mi nie każe, co ja mam mówić. Nikt mi nie każe siadać, gdzie mam siedzieć. Ja się tam tak samo czuję, jak tutaj w Radiu ZET - dodał Jakubiak.

