Daniel Obajtek to polski polityk, samorządowiec, menedżer. Zyskał ogólnopolską sławę, gdy był wójtem Pcimia, następnie dzięki szybkim awansom znalazł się na samym szczycie kariery menedżerskiej — został prezesem koncernu paliwowego PKN Orlen. Jak wyglądała kariera Daniela Obajtka? Dlaczego budzi kontrowersje? Sprawdź, co warto wiedzieć.

Daniel Obajtek: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Daniel Obajtek urodził się w 1976 roku w Myślenicach, mieście w aglomeracji krakowskiej. Do szkoły średniej uczęszczał w Nowym Targu – najpierw uczył się w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu, z którego został usunięty, a następnie w technikum rolniczym w Zespole Szkół w Myślenicach, które ukończył w 1995. Studia dokończył w 2014 roku, już po rozpoczęciu kariery w polityce. Zanim został samorządowcem, pracował w przedsiębiorstwie w Stróży, należącym do członków jego rodziny.

W 2002 roku wystartował w wyborach do rady miasta w Pcimiu, mieście położonym 12 kilometrów od Myślenic. Dostał się do rady, a po 4 latach z powodzeniem ubiegał się o stanowisko wójta miejscowości. Tę funkcję sprawował od 2006 do 2015 roku. W kolejnych wyborach – w 2010 i 2014 roku otrzymywał ogromne, wynoszące powyżej 80 procent poparcie w wyborach.

Daniel Obajtek: wójt Pcimia, kariera polityczna

Wśród sukcesów Obajtka w roli wójta Pcimia wylicza się m.in. kompleksowy remont centrum gminy, projekty cyfryzacyjne i zdrowotne dla szkół (m.in. gabinet dentystyczny w placówce). Jak pisała Gazeta Krakowska, mieszkańcy Pcimia chwalili Obajtka, a co bardziej złośliwi nazywali go "wójtem czekoladką".

- W każdy piątek jeździł po domach ludzi, którzy potrzebowali pomocy, albo tych, którym przytrafiło się nieszczęście. Pytał, czego potrzeba. Te odwiedziny to ewenement, jego pomysł. I robił to nie tylko przed wyborami, tylko przez pełne kadencje, co piątek - podkreślał na łamach Gazety Krakowskiej Władysław Kurowski z PiS, radny powiatu myślenickiego. Z urzędu w Pcimiu Obajtek wyjeżdża po tym, jak otrzymał propozycję prowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ówczesny wójt już wcześniej udzielał się politycznie i to w głównej mierze dlatego został zauważony.

"W 2011 r. Obajtek pojechał na słynną konferencję Jarosława Kaczyńskiego zorganizowaną u Stanisława Kowalczyka, hodowcy papryki. Tego samego, któremu wichura zniszczyła szklarnie i który zadał wizytującemu premierowi Donaldowi Tukowi dramatyczne pytanie: Jak żyć. Obajtek na pomoc Kowalczykowi przywiózł bele folii. Prezes PiS mówił wówczas: – Donald 'nic nie mogę' Tusk tej folii nie znalazł, a wójt Daniel 'wszystko mogę' Obajtek załatwił. Załatwił 600 kg folii, która jest potrzebna. To były początki zażyłej przyjaźni” – czytamy w „Wyborczej”.

Po awansie Obajtek rozpoczął i ukończył studia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Jeszcze przed uzyskaniem tytułu został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji i oskarżony o współudział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Macieja C., ps. Prezes.

„Według śledczych Obajtek i „Prezes okradali Elektroplast, zawyżając wagę kupowanego granulatu do produkcji rur. Już jako wójt Pcimia Obajtek miał brać łapówki od Prezesa w zamian za przychylność przy przetargach” – pisze o tamtych zdarzeniach "Gazeta "Wyborcza". W 2017 roku śledczy wycofali akt oskarżenia z sądu i usunęli z niego wątek Obajtka, umarzając jego sprawę, która wypłynęła w 2013 r.

Daniel Obajtek: Orlen

W 2015 roku niedługo potem jak były wójt objął stanowisko w ARiMR, został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Lotos – Biopaliwa Sp. z o.o. W marcu 2017 r. Obajtek przeszedł z ARiMR na stanowisko prezesa zarządu grupy energetycznej Energa SA.

W 2018 r. Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa PKN Orlen, które zajmuje do dzisiaj. W marcu 2023 roku powołano go na kolejną kadencję. Pod wodzą Obajtka Orlen przejął Lotos i PGNiG, a także Polskę Press, medialne konsorcjum, w skład którego wchodzą gazety i portale z całego kraju. Zakup PP był krytykowany m.in. za to, że wydawnictwa przeszły w ręce firmy państwowej, a w konsekwencji kierownicze stanowiska zajęły osoby związane z obozem rządzącym.

Orlen za kadencji Obajtka rozpoczął przejmowanie stacji za granicą – do końca 2023 roku było ich łącznie 1238 (ze wszystkich 3157). W styczniu 2024 roku koncern ogłosił przejęcie 267 stacji w Austrii, które sprawi, że łączna liczba placówek pod logiem polskiej firmy będzie wynosiła prawie 3500. Do tego, Orlen objął sponsoringiem sportowców z całego kraju, a także federacje czy rozgrywki.

Obajtek sprawowął funkcję prezesa paliwowego giganta do lutego 2024 roku. "Rada nadzorcza Orlenu odwołała ze stanowiska prezesa Daniela Obajtka z upływem 5 lutego 2024 roku" - podała spółka w komunikacie.

Daniel Obajtek: nieruchomości i "afera mieszkaniowa"

Z ustaleń Wirtualnej Polski w 2021 roku wynikało, że Obajtek jest właścicielem lub współwłaścicielem 39 nieruchomości. - Jest w księgach wieczystych hotelu, pałacu, trzech domów, dwóch mieszkań, apartamentu i niemal 19 hektarów ziemi. Wszystko warte jest ok. 12,5 mln zł - donosili dziennikarze wp.pl.

- Uczciwie się dorabiałem. Pierwsze mieszkanie po prostu dostałem. Tak jest w wielu polskich rodzinach, że rodzice starają się wyposażyć swoje dzieci na starcie. Miałem kilka działek, które podarowali mi rodzice. Miałem też dom, który budowali rodzice i kredyt hipoteczny na 100 tys. franków szwajcarskich, a także mieszkanie, na które zrzucała się cała rodzina. W 2005 roku kupiłem drugie mieszkanie. To nie były działki czy nieruchomości w Poznaniu lub w Warszawie, mówimy o Małopolsce (…). Mam na to potwierdzenia notarialnie, wszelkie płatności dokonywane były przelewami. Zostałem przez służby wnikliwie sprawdzony, do 2018 r. włącznie. Mam czyste sumienie, dlatego poprosiłem CBA o ponowną weryfikację – tłumaczył się Obajtek, przepytywany przez „Fakt”.

Daniel Obajtek: rodzina, żona, dzieci, syn

Daniel Obajtek był żonaty z Agnieszką (małżeństwo zakończyło się rozwodem); z tego związku pochodzi ich syn Piotr Obajtek. Bratem Daniela Obajtka jest Bartłomiej Obajtek, były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Źródło: Radio ZET/PAP/Fakt/Gazeta Krakowska/Wyborcza.biz/Gazeta Wyborcza