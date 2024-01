Daniel Obajtek urodził się w 1976 roku w Myślenicach, mieście w aglomeracji krakowskiej. Do szkoły średniej uczęszczał w Nowym Targu – najpierw uczył się w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu, z którego został usunięty, a następnie w technikum rolniczym w Zespole Szkół w Myślenicach, które ukończył w 1995. Studia dokończył w 2014 roku, już po rozpoczęciu kariery w polityce. Zanim został samorządowcem, pracował w przedsiębiorstwie w Stróży, należącym do członków jego rodziny.

W 2002 roku wystartował w wyborach do rady miasta w Pcimiu, mieście położonym 12 kilometrów od Myślenic. Dostał się do rady, a po 4 latach z powodzeniem ubiegał się o stanowisko wójta miejscowości. Tę funkcję sprawował od 2006 do 2015 roku. W kolejnych wyborach – w 2010 i 2014 roku otrzymywał ogromne, wynoszące powyżej 80 procent poparcie w wyborach.

Daniel Obajtek: życiorys, wykształcenie

Wśród sukcesów Obajtka w roli wójta Pcimia wylicza się m.in. kompleksowy remont centrum gminy, projekty cyfryzacyjne i zdrowotne dla szkół (m.in. gabinet dentystyczny w placówce). Jak pisała Gazeta Krakowska, mieszkańcy Pcimia chwalili Obajtka, a co bardziej złośliwi nazywali go "wójtem czekoladką". "W każdy piątek jeździł po domach ludzi, którzy potrzebowali pomocy, albo tych, którym przytrafiło się nieszczęście. Pytał, czego potrzeba. Te odwiedziny to ewenement, jego pomysł. I robił to nie tylko przed wyborami, tylko przez pełne kadencje, co piątek" - podkreślał na łamach Gazety Krakowskiej Władysław Kurowski z PiS, radny powiatu myślenickiego.

Z urzędu w Pcimiu Obajtek wyjeżdża po tym, jak otrzymał propozycję prowadzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ówczesny wójt już wcześniej udzielał się politycznie i to w głównej mierze dlatego został zauważony. "W 2011 r. Obajtek pojechał na słynną konferencję Jarosława Kaczyńskiego zorganizowaną u Stanisława Kowalczyka, hodowcy papryki. Tego samego, któremu wichura zniszczyła szklarnie i który zadał wizytującemu premierowi Donaldowi Tukowi dramatyczne pytanie: „Jak żyć?". Obajtek na pomoc Kowalczykowi przywiózł bele folii. Prezes PiS mówił wówczas: – Donald „nic nie mogę" Tusk tej folii nie znalazł, a wójt Daniel „wszystko mogę" Obajtek załatwił. Załatwił 600 kg folii, która jest potrzebna. To były początki zażyłej przyjaźni” – czytamy w „Wyborczej”.

Po awansie Obajtek rozpoczął i ukończył studia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Jeszcze przed uzyskaniem tytułu został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji i oskarżony o współudział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Macieja C., ps. "Prezes". „Według śledczych Obajtek i „Prezes" okradali Elektroplast, zawyżając wagę kupowanego granulatu do produkcji rur. Już jako wójt Pcimia Obajtek miał brać łapówki od „Prezesa" w zamian za przychylność przy przetargach” – pisze o tamtych zdarzeniach "Gazeta Wyborcza". W 2017 roku śledczy wycofali akt oskarżenia z sądu i usunęli z niego wątek Obajtka, umarzając jego sprawę, która wypłynęła w 2013 r.

Daniel Obajtek: Orlen

W obronie zatrzymanego Obajtka stanęła Beata Szydło i Jarosław Kaczyński, którzy zwołali konferencję prasową. Szef PiS nazywał ówczesnego wójta „bardzo dobrym samorządowcem”. W 2015 roku, niedługo potem jak Obajtek objął stanowisko w ARiMR, został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Lotos – Biopaliwa Sp. z o.o. W marcu 2017 r. przeszedł z ARiMR na stanowisko prezesa zarządu grupy energetycznej Energa SA.

W 2018 r. Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa PKN Orlen, które zajmuje do dzisiaj. W marcu 2023 roku powołano go na kolejną kadencję. Pod wodzą Obajtka Orlen przejął Lotos i PGNiG, a także Polskę Press, medialne konsorcjum, w skład którego wchodzą gazety i portale z całego kraju. Zakup PP był krytykowany m.in. za to, że wydawnictwa przeszły w ręce firmy państwowej, a w konsekwencji kierownicze stanowiska zajęły osoby związane z obozem rządzącym.

Orlen za kadencji Obajtka rozpoczął przejmowanie stacji za granicą – do końca 2023 roku było ich łącznie 1238 (ze wszystkich 3157). W styczniu 2024 roku koncern ogłosił przejęcie 267 stacji w Austrii, które sprawi, że łączna liczba placówek pod logiem polskiej firmy będzie wynosiła prawie 3500. Do tego, Orlen objął sponsoringiem sportowców z całego kraju, a także federacje czy rozgrywki.

Daniel Obajtek: afera 'mieszkaniowa'

Jednocześnie, krytycy Daniela Obajtka przypominają mu znaczne i dotkliwe podwyżki cen paliw, zwłaszcza tuż po pandemii, a także obniżenie cen akcji koncernu. Prezes Orlenu był też krytykowany za ‘dorobienie się’ w państwowym koncernie. Z ustaleń Wirtualnej Polski w 2021 roku wynikało, że Obajtek jest właścicielem lub współwłaścicielem 39 nieruchomości. - Jest w księgach wieczystych hotelu, pałacu, trzech domów, dwóch mieszkań, apartamentu i niemal 19 hektarów ziemi. Wszystko warte jest ok. 12,5 mln zł - donosili dziennikarze wp.pl.

- Uczciwie się dorabiałem. Pierwsze mieszkanie po prostu dostałem. Tak jest w wielu polskich rodzinach, że rodzice starają się wyposażyć swoje dzieci na starcie. Miałem kilka działek, które podarowali mi rodzice. Miałem też dom, który budowali rodzice i kredyt hipoteczny na 100 tys. franków szwajcarskich, a także mieszkanie, na które zrzucała się cała rodzina. W 2005 roku kupiłem drugie mieszkanie. To nie były działki czy nieruchomości w Poznaniu lub w Warszawie, mówimy o Małopolsce (…). Mam na to potwierdzenia notarialnie, wszelkie płatności dokonywane były przelewami. Zostałem przez służby wnikliwie sprawdzony, do 2018 r. włącznie. Mam czyste sumienie, dlatego poprosiłem CBA o ponowną weryfikację – tłumaczył się Obajtek, przepytywany przez „Fakt”.

Daniel Obajtek: rodzina, żona, dzieci, syn

Daniel Obajtek był żonaty z Agnieszką (małżeństwo zakończyło się rozwodem); z tego związku pochodzi ich syn Piotr Obajtek. Bratem Daniela Obajtka jest Bartłomiej Obajtek, były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Źródło: Radio ZET/PAP/Fakt/Gazeta Krakowska/Wyborcza.biz/Gazeta Wyborcza